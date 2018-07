Jane Magnusson: Tycker man ska få fina roller utan att gå till sängs med någon

Namn: Jane Magnusson.

Ålder: 50.

Familj: Gift med Lars Kumlin, som gjort musik till flera av hustruns filmer. Under tidiga 1980-talet var han sångare/gitarrist i The Protectors, nya vågenband med viss kultstatus.

Bor: Stockholm.

Karriär: Skriver regelbundet om film i Dagens Nyheter och gör inslag till SVT:s kulturprogram ”Kobra”. Skrev manus till långfilmen ”Allt flyter”, som byggde på hennes erfarenheter som tränare för ett manligt konstsimlag. Gjorde tillsammans med Karin af Klintberg ”Ebbe – the movie”, som de både vann Stora Journalistpriset och Guldbagge för.

Aktuell: Tv-serien ”Bergmans video” visas i repris i SVT 2 på fredagskvällarna. Dokumentärfilmen ”Bergman – Ett år, ett liv” har biopremiär på fredagen.

Jane Magnusson om…

… Arnold Weinstein, 78, professorn i nordisk kultur som fick henne intresserad av Bergman som ung:

– Jag var 18-20 år och pluggade i Providence, Rhode Island. Som collegeelev där var det helt legitimt och lite coolt att vara intresserad av Bergman. När jag kom hem till Sverige märkte jag att alla tyckte jag var konstig, Bergman var hopplöst ute. Professor Weinstein är med i filmen, han är så bra på att förklara Bergman.

… skillnaden mellan tv-serien, som visas i SVT under julhelgen, och långfilmen:

– Man får mer av allt. Tv-serien är ju fyra heltimmesavsnitt. Eller… 4 x 58 minuter, då. Fler skådespelare är med. Och till exempel är Barbra Streisand med mycket mer i tv-serien.