Janne Schaffer + FÖLJ

Janne Schaffer utpressad av inbrottstjuvar

Får oväntad tillskott i kassan av Christina Aguilera

NÖJE 17 juli 2018 05:10

Janne Schaffer utpressas på flera hundra tusen kronor av tjuvarna som stal hans älskade röda gitarr.

– Det är inga snorungar som har gjort det här, det är proffstjuvar, säger han.

Men ett oväntat samarbete med världsstjärnan Aguilera ger ett ekonomiskt plåster på såren.

I början av maj blev supergitarristen Janne Schaffer, 72, bestulen på en av sina dyrgripar.

En röd Larrivée-gitarr som är ett franskkanadensiskt handbygge, och som funnits i Schaffers ägo sedan 80-talet.

Gitarren som hängt med vid åtskilliga spelningar runt om i världen, på turnéer med kultgruppen Electric Banana Band, vid tv-framträdanden och skivinspelningar är som ett barn för honom, eller i alla fall en väldigt kär vän.

– Det är rätt traumatiskt, faktiskt, sa Schaffer till Nöjesbladet i samband med stölden.

Nu har inbrottstjuvarna hört av sig till Schaffer och begärt 200 000 kronor i lösensumma för att lämna tillbaka den stulna gitarren till världsstjärnan. En summa han inte tänker betala.

– Det är inga snorungar som har gjort det här, det är proffstjuvar. Jag vet inte riktigt vad jag kan säga mer eftersom det är ett polisärende, säger han.



1 av 2 | Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN Janne Scaffers röda gitarr är stulen. Nu pressas han på pengar.

Mitt i gitarrtraumat fick Janne Schaffer ett lika glädjande som överraskande besked från oväntat håll.

Den amerikanska superstjärnan Christina Aguilera, 37, har samplat en låt Schaffer skrivit på hennes nya platta. Något som kommer ge rejält med klirr i kassan för gitarristen.

– Det är fantastiskt. Vi har skrivit på ett avtal och jag väntar på ett förskott och det känns bra. Jag är oerhört glad och tacksam, säger han och fortsätter:

– Det är ett riff från min låt ”No Registration” som hörs på hennes singel ”Sick of sittin”. En låt jag spelade in för 45 år sedan tillsammans med Ola Bunkert och Björn J:son Lindh. Samma år som jag spelade in ”Sol, vind och vatten” med Ted Gärdestad och ”Ring Ring” med Abba. Ett bra musikår för mig.

Mitt i allt det tråkiga så kom samarbetet med Aguilera både som en ekonomisk och kreativ boost för Janne.

– Det känns som ett erkännande och det ökar inspirationen. Man får en nytändning både när det gäller att skapa ny musik och ge sig ut och spela ännu mer.

Janne Schaffer är aktuell med turnén ”Janne Schaffer Music Story” runt om i landet från den 21 juli till 19 augusti.

Svenska artisterna som legat etta på Billboard Hot 100 00:26

LÄS OCKSÅ Janne Schaffers dyrgrip stulen: Rätt traumatiskt

LÄS OCKSÅ Efter gitarrstölden: Janne Schaffer har gömt dyrgripen

17 juli 2018 05:10