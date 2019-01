Legendarisk Broadwaystjärna död - blev 97 år

Broadway + FÖLJ

1 av 3 | Foto: RICHARD DREW / AP Carol Channing.

avBenjamin Andrée

NÖJE 15 januari 2019 15:50

Den legendariska Broadwaystjärnan Carol Channing är död.

Channing dog i sitt hem i Rancho Mirage, Kalifornien, på tisdagsmorgonen.

Hon blev 97 år.

Carol Channing var känd för en lång rad roller både på scen och film.

Hon fick sitt genombrott i Broadwayuppsättningen ”Gentlemen prefer blondes” där hon sjöng ”Diamonds are a girl’s best friend”. En låt som blev lite av hennes signaturmelodi.

Karriärens största succé fick hon i rollen som Dolly Levi i musikalen ”Hello Dolly” som hon spelade första gången 1964. Och sista gången 1995.

Total blev det över 5 000 föreställningar för Channing i paradrollen som hon gjorde både på Londons West End och på Broadway.

Samma roll som Barbra Streisand senare gjorde på film.

När Channing i juli 2018 intervjuades av Fox News fick hon frågan om hon ångrade något i sin långa karriär.

”Att ångra saker leder bara till negativitet och negativitet dödar kreativiteten”, sa svarade 97-åringen.

”Men om jag skulle få chansen, så skulle jag kanske ändra några val jag gjort, men du kan inte ångra något som du trodde var det rätta just då.”

I slutet av karriären valdes Carol Channing in i Grammy Hall of Fame för hennes medverkan i ”Hello Dolly” och hon fick även ta emot en heders Tony Award för sina insatser för The Aids and Actors Fundation.

Channing skulle ha fyllt 98 år den 31 januari.

