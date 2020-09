David Blaine flög över Arizonaöknen – med hjälp av heliumballonger

Stjärnmagikern direktsände stuntet

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 02 september 2020 kl. 19.57

Uppdaterad: 02 september 2020 kl. 21.24

David Blaine har landat efter en unik flygtur.

Med hjälp av 52 heliumballonger flög han över Arizonaöknen.

Stjärnmagikern lyckades därmed genomföra sitt senaste livsfarliga stunt ”Ascension”.

Den amerikanske magikern, illusionisten och performancekonstnären David Blaine, 47, direktsände stuntet, som påminner om den som genomförs i Pixar-filmen ”Up”, på Youtube.

Med hjälp av de 52 ballongerna i sitt sele flög han 24 900 fot, cirka 7 600 meter, upp i luften över Page i Arizona, skriver USA Today.

Ballongerna kunde tömmas och ”poppas” på distans av hans team och en ballong, gjord av glasfiber, innehöll både en fallskärm och syre till David Blaine och gjorde det möjligt att filma stuntet.

Foto: YOUTUBE David Blaine lyfter medan hans dotter tittar på från marken.

Foto: YOUTUBE David Blaine seglar iväg med sina ballonger över Arizonaöknen.

Senaste i raden av stunts

För att lyckas landa använde han fallskärmen.

– Wow, det där var fantastiskt, sa han efter landningen.

Tanken var att stuntet först skulle genomföras i New York i slutet av augusti, men av säkerhetsskäl valde man istället en obefolkad plats.

David Blaine har gjort flera olika stunts under sin magikerkarriär. Bland annat har han begravt sig själv i is och låst in sig själv i en glaslåda i 44 dagar utan mat.

Foto: AP David Blaine.

