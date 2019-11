Victoria’s secret lägger ner legendariska showen efter kritiken

Slutet för underklädesföretagets änglar

avTorbjörn Ek

22 november 2019 10:00

Det blir inga änglar på catwalken i jul.

Victoria’s secret lägger ner sin tv-sända modevisning efter mängder med kritik genom åren.

– Vi tycker att det är viktigt att utveckla marknadsföringen, säger underklädesföretagets finanschef till CNN.

Victoria’s secrets modeshow har hållits varje år sedan 1995, och modellerna, som kallats änglar, har blivit stjärnor i modevärlden.

Men nu är det slut. Underklädesföretaget meddelade under torsdagen att man lägger ner den klassiska showen, som tidigare tv-sänts över hela världen. Förra året hade tv-showen sina lägsta tittarsiffror någonsin, uppger CNN.

– Det har varit en viktig del i byggandet av det här företagets varumärke, det har varit en viktig del av varumärket och en anmärkningsvärd marknadsföring. Nu håller vi på att ta reda på hur vi kan främja varumärkets positionering och bäst nå ut med det till kunderna, säger Stuart Burgdoerfer, finanschef för Victoria’s secrets ägarföretag L Brands, till CNN.









1 av 3 | Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Elsa Hosk i Victoria’s secrets show.

Kallats sexistisk

Victoria’s secrets modevisning har kritiserats de senaste åren när publikationer som Cosmopolitan och Guardian beskrivit den som ”sexisistisk” och ”anti-feministisk”. Konkurrenten Third love, ett uppmärksammat underklädesföretag online har lyft fram just modevisningen som hur Victoria’s secret förlorat kontakt med sin omvärld och förra året skrev Third loves vd Heidi Zak ett öppet brev där hon fördömde ”förnedrande kommentarer om kvinnor” från en av Victoria’s secrets högsta chefer.

Det öppna brevet var ett svar på en intervju där L Brands dåvarande marknadschef Ed Razek bland annat sagt att transsexuella eller kurviga modeller inte skulle kunna vara med i Victoria’s secrets modeshow.

– Varför inte? För att showen är en fantasi, sa han till Vogue.

Dagen efter att intervjun publicerats gick Razak ut och bad om ursäkt, men skadan var redan skedd och han lämnade företaget tidigare i år.

I onsdags levererade Victoria’s secret återigen en kvartalsrapport med vikande försäljningssiffror och företaget har också under året tvingats hantera att grundaren och vd:n Leslie Wexner haft starka kopplingar till skandalmiljardären Jeffrey Epstein. Epstein, som tog livet av sig i häktet i augusti där han satt misstänkt för sexuella övergrepp mot minderåriga, var tidigare Wexners personliga ekonomiska rådgivare och även ansvarig för Wexners välgörenhetsstiftelse, uppger CNN.

► PODD Tv-bönderna och kärleken

▪ I tionde avsnittet av ”Bonde söker fru”-podden ”Tv-bönderna och kärleken” avslöjar Linn hur länge inspelningarna egentligen pågår och Klara berättar om sammanbrottet efter att kamerorna slocknat.

Lyssna:



Eller ⬇️ klicka på PLAY-knappen

LÄS OCKSÅ Victoria’s Secret försöker göra rätt – men på fel sätt

LÄS OCKSÅ Victoria’s secret i blåsväder

LÄS OCKSÅ Modellen ryter ifrån mot Victoria's Secret – nu hyllas bilderna