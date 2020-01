”Team Skärgårdsdoktorn” föll med flaggan i topp

avJan-Olov Andersson

Publicerad: 24 januari 2020 kl. 20.58

Tv-serien ”Skärgårdsdoktorn” fick aldrig någon långfilmsuppföljare, som det var tänkt en gång.

Även i SVT:s ”På spåret” lär det nog vara kört för ”Team Skärgårdsdoktorn”. Men den här säsongen föll de åtminstone med flaggan nästan i topp.

Foto: ANDREAS HILLERGREN

Nu är det knappast någon risk att de nästan 2,5 miljoner tittare som följde förra veckans ”På spåret”, undrar vilka de där i förlorarlaget ”Team Skärgårdsdoktorn” är. Över 50 procent i tv-sofforna var 60+. Många av dem satt förstås bänkade även när dramaserien ”Skärgårdsdoktorn” åren 1997-2000 under tre säsonger blev en av alla tiders populäraste.

Samuel Fröler spelade titelrollen, Ebba Hultkvist hans tonårsdotter. Tror inte att de många tittarna har något emot att de sympatiska skådespelarna är med i ett annat favoritprogram och tävlar. Det gick inget vidare förra gången. Inte nu heller, fast den här gången förlorade de med bara några ynka poäng i varje match.

Grotesco-duon Hanna Dorsin och Emma Molin var heller inte så framgångsrika under sin debutsäsong. Många har nog – tills jag nu påminner om det – glömt deras mest pinsamma haveri, när en av dem trodde att sladda runt med en bil, var… idrotten speedway!

Nåväl, de var roliga och charmiga och väl värda en andra chans och nu gör de efter vinsten mot ”Team Skärgårdsdoktorn” upp om gruppsegern nästa vecka.

Fast det tål att diskuteras hur ”På spåret”-redaktionen satt ihop de tre tävlingsgrupperna, med tre svaga lag i en och samma grupp. Är de bara med som kanonmat åt giganterna när det drar ihop sig till slutspel?

Så bra var lagen:

+++

Samuel Fröler/Ebba Hultkvist Stragne. Han är sedan 1990-talet etablerad skådespelare efter tv-serier som ”Tre kärlekar”, ”Den goda viljan” och ”Skärgårdsdoktorn”. Hon blev Wilma med hela svenska folket i samma serie. Även i vuxen ålder har hon då och då ”fuskat” som skådespelerska. Annars är hon utbildad civilekonom som sedan länge jobbar med pr och kommunikation. Duon hade bättre samspel den här gången. Fast man kan tycka de borde ha vetat att popgruppen Wham! inte var från Kanada. Eller känna till Melania Trumps bakgrund. Förlorade knappt med 28-33.

+++

Hanna Dorsin/Emma Molin. Två av medlemmarna i Grotesco-gänget, Sveriges roligaste humorkollektiv. Emma Molin ledde nyligen Guldbaggegalan för andra gången. Duon tog kommandot över den jämna matchen när de prickade in Harry Potter på Vem där och hittade först av lagen till tredje resmålet Malmö. Vann med 33-28.

Så bra var musiken:

+++

Mando Diao. Klart bäst av husbanden hittills. Jag är så gubbrockig av mig att jag tycker deras version av ”Hold on, we're going home” var bättre än Drakes original. Snutteversionen av Men Without Hats ”The safety dance” verkade medvetet vara gjord så att absolut ingen skulle känna igen den.

Tommy Körberg sjöng Burt Bacharach-låten ”24 hours from Tulsa”. Något han förmodligen kunde gjort i sömnen, han spelade in den redan 1968. Hur som helst ändå en slags fin hyllning till i dag lite bortglömda Malmö-artisten Östen Warnerbring (1934-2006), som gjorde den svenska versionen ”Femton minuter från Eslöv”.

I övrigt:

Det är kul bilder vi kablar ut över Sverige nu… Kristian Luuks kommentar när Samuel och Ebba satt och provsmakade och luktade på kryddväxter i vad som kändes som en evighet.

Och så fick vi en förklaring på Samuel Fröler och hans Leif GW-liknande fipplande med sina olika par glasögon.

LÄS OCKSÅ Är det dags för ”På spåret” att byta namn?

LÄS OCKSÅ Fjolårsmästarna svårslagna även den här säsongen

LÄS OCKSÅ Debutanterna var helt chanslösa i ”På spåret”