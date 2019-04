Jason Biggs + FÖLJ

Stjärnan tappade sonen – barnet fick skallfraktur

Jenny Mollen: ”En traumatisk vecka”

avAlex Hartelius

NÖJE 22 april 2019 20:43

Förra veckan tappade skådespelaren Jenny Mollen sin son.

I fallet landade han på huvudet och drabbades av en skallfraktur som krävde akut läkarvård.

”Det har varit en traumatisk vecka men Sid har nu fått komma hem”, skriver hon på Instagram.

Det har varit några turbulenta dagar för stjärnparet Jason Biggs, 40, och Jenny Mollen, 39.

På sin Instagram skriver Mollen att hon förra helgen råkade tappa deras son som landade på huvudet och skadade sig så pass allvarligt att han fick en skallfraktur och tvingades åka in till akuten.

”Det har varit en traumatisk vecka men Sid har nu fått komma hem och har sakta men säkert börjat återhämta sig. Han äter också en massa chokladglasstrutar och har planer på att börja med körsbärssmak snart”, skriver hon.



1 av 2 | Foto: AP Jason Biggs och Jenny Mollen.

I inlägget passar hon även på att tacka sjukvårdspersonalen och sjukhuset för en fantastisk service under vistelsen.

”Mina tankar går till alla föräldrar som har eller kommer att hamna i den här typen av situationer. Ni är inte ensamma”, skriver hon vidare.

Jenny Mollen är främst känd för rollen som Nina Ash i tv-serien ”Angel”. Hon och Jason Biggs träffade varandra när de båda medverkade i filmen ”My best friend’s girl” från 2008. Mollen gjorde rollen som Colleen medan Jason Biggs spelade en av huvudrollerna. Paret gifte sig samma år.

Jason Biggs har varit med i flera populära filmer, men är kanske främst känd för rollen som Jim i ”American pie”-filmerna. Han medverkade även i de första två säsongerna av ”Orange is the new black”, men petades inför den tredje säsongen eftersom han krävde specialbehandling.

Tillsammans har Jason Biggs och Jenny Mollen sönerna Sid, 5, och Lazio, 1.

LÄS OCKSÅ Jason Biggs petas ur Orange is the new black

LÄS OCKSÅ PLUS Så gick det sen – efter succén i American Pie

22 april 2019 20:43