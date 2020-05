Carolas okända miljonsmäll – förlorade 4,7 miljoner kronor

Reporter: Maths Nilsson

Publicerad: 22 maj 2020 kl. 10.05

Sångerskan Carola Häggkvist har drabbats av en mångmiljonsmäll.

Aftonbladet kan avslöja att 4,7 miljoner kronor i tillgångar har försvunnit från hennes bolag Carola Musikproduktion AB. Samtidigt har stjärnan tvingats betala 30 000 kr i förseningsavgifter till Bolagsverket.

– Jag har inga kommentarer just nu, säger Carola Häggkvist.

Under flera år har Carola Häggkvists största bolag Carola Musikproduktion AB gjort miljonvinster och varit en pålitlig inkomstkälla för sångerskan som har kunnat se det egna kapitalet växa till sex miljoner kronor. En bidragande faktor till vinsterna är Carolas medverkan i TV4-succén ”Så mycket bättre”.

Trots framgångarna har Carolas företag slarvat med att lämna in sina årsredovisningar och fått anmärkningar av revisorn Ulf Christiansson. Under 2019 tvingades Carola Häggkvist betala totalt 30 000 kr i förseningsavgifter till Bolagsverket. Carola har lämnat in sina årsredovisningar cirka 10 månader senare än vad lagen kräver, trots upprepade påminnelser.

Över tre miljoner i förlust

Carola Musikproduktion AB fick ta emot tre förseningsavgifter, de två första på 5 000 kr och den sista förhöjda på 10 000 kr. Även Carolas moderbolag Maj Show AB fick två förseningsavgifter på totalt 10 000 kr.

I sista stund lämnade Carola in årsredovisningen i november ifjol och undvek en hotande likvidation av bolaget. I verksamhetsberättelsen i Carolas årsredovisning förklaras den kraftiga förseningen så här:

Foto: MAGNUS SANDBERG Carola Häggkvist.

– Den av bolaget anlitade ekonomiansvarige har drabbats av allvarlig sjukdom och andra olyckliga omständigheter.

Under 2018 och 2019 inträffade händelser i Carola Musikproduktion AB som gjort att stjärnan förlorat 4,7 miljoner kronor i tillgångar. Trots att Carola under andra halvan av 2018 och första halvan av 2019 drog in 4,3 miljoner kronor blev det en förlust på 3,2 miljoner för Carola Musikproduktion AB.

Anledningen är att tillgångarna har fått skrivas ner med 4,7 miljoner kronor, enligt årsredovisningen är det till största delen pengar på banken som har försvunnit. 2018 hade Carola över 3,2 miljoner kronor på bankkontot i bolaget. Den 30 juni förra året fanns bara 105 730 kronor kvar i kassan och på banken.

– Under året har nedskrivning av tillgångar skett med ca 4,7 miljoner kronor på grund av osäkerhet kring tillgångarnas värdering, skriver Carola i sin årsredovisning.

Lägger locket på

Mer än så förklarar stjärnan inte de försvunna tillgångarna.

Mångmiljonsmällen för med sig att det egna kapitalet krymper ihop från sex miljoner kronor till 1,9 miljoner kronor. Det verkar dock inte gå någon större nöd på Carola. Hon lyckades dra in mer pengar till sitt andra bolag In Your Dreams Unlimited AB. Genom att arrangera julkonserten ”Jul med Carola” i Steninge Slott i Sigtuna drog Carola in 4,2 miljoner kronor till sitt andra bolag. Vinsten för In Your Dreams blev 1,1 miljoner kronor.

Aftonbladet har varit i kontakt med Carola Häggkvist och gett henne möjlighet att kommentera nedskrivningen och förlusten i bolaget.

– Jag väljer att inte kommentera detta just nu, säger Carola.

Inte heller Carolas revisor som granskat och godkänt räkenskaperna och årsredovisningarna vill ge någon kommentar.

– Jag har inga andra kommentarer än det som står i årsredovisningarna. Som revisor har jag tystnadsplikt, säger Ulf Christiansson som är revisor i Carolas bolag.

Carolas styrelsesuppleant Rodney Alfvén avböjer också kommentar.



FAKTA Försenad årsredovisning i aktiebolag Om du inte lämnar in årsredovisningen i tid måste företaget betala förseningsavgifter och riskerar likvidation. Att inte ta fram årsredovisningen i tid kan dessutom vara ett bokföringsbrott som styrelsen och den verkställande direktören kan bli åtalade för. Senast sju månader efter räkenskapsårets slut ska årsredovisningen vara inskickad till Bolagsverket. Företaget kan behöva betala totalt tre förseningsavgifter. Redan vid en dags försening ska privata aktiebolag betala en förseningsavgift på 5 000 kronor. Förseningsavgift 2 ska företaget betala om du inte har skickat in årsredovisningen till oss inom ytterligare två månader.

Fortsätter förseningen i ytterligare två månader därefter ska företaget betala förseningsavgift 3, vanligen 10 000 kr. LÄS MER

FAKTA Nedskrivning av tillgångar En nedskrivning får bara göras om man tror att värdeminskningen är beständig. Nedskrivning av omsättningstillgångar som kassa och bank görs sällan eftersom det är det som är företagets kassainflöde. Oftast handlar det i så fall om att sänka en kundfordran. LÄS MER

