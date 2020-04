”Se till att plocka fram brädspelen och umgås”

avRasmus Karlsson

Publicerad: 04 april 2020 kl. 20.29

▪▪ Världen håller andan och tummarna i karantän och med säkerhetsavstånd.

▪▪ Då rycker kändisarna ut med sina bästa tips för att hålla ett leende på läpparna och näsan över ytan.

▪▪ I dag: Niclas Wahlgren, 54, radiopratare/musiker, Stockholm.

Vad gör du just nu?

– Just nu har jag precis slutat jobba med att sända radio. Det är skönt att man har ett jobb där man faktiskt kan jobba som också är roligt. Och frisk är man också.

Vad gör dig glad just nu?

– Det är faktiskt något så simpelt som att få ge lite glädje till människor som kanske har det jobbigt under den här tiden. Det gör jag via radion eller via Youtubekanalen som jag har startat upp med Mojje.

Foto: STEFAN MATTSSON Niclas Wahlgren.

Vad ser du fram emot?

– Vi får inte göra domedagen på det här. Det kommer ju ta slut. Lyssna på experter. Lyssna inte på influencers som gör skräckteorier. Men annars ser jag fram emot våren, vi går mot varmare tider. Det här bajs-viruset måste ebba ut någon gång.

Vad är ditt bästa tips i den här speciella tiden?

– Sitter man hemma i karantän med familj, se till att plocka fram brädspelen. Umgås med varandra. Baka, laga mat, häng med varandra. Lär känna varandra utan den där tiden med ipaden eller telefonen. Nu finns det tid att andas. Se till att hålla igång och träna lite grann också.

