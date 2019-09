Anna Book + FÖLJ

Anna Book utsatt för hatattack – av gymnasieelever: ”Drog in mina barn”

Var del av elevkårens tävling: ”Blev kallad för ’hora’”

avCornelis Rikken , Klas Widestrand

26 september 2019 19:58

Elevkåren anordnade en tävling där en av punkterna var att bli blockerad av Anna Book på Instagram.

Det hela resulterade i att sångerskan fick motta mängder av hat och hot.

– Jag har mått dåligt och tvingats ställa in och boka om sådant jag hade planerat, säger Anna Book till Nöjesbladet.

Elevkåren på Karolinska gymnasiet i Örebro anordnade under förra veckan en tävling som kallas ”poängjakten”.

Tävlingen går ut på att eleverna ska samla poäng genom att utföra en rad olika utmaningar.

En av punkterna var att bli blockerad av artisten Anna Book, 49, på Instagram.

Det dröjde inte länge innan sångerskan drabbades av en hatstorm.

– Jag förstod ju att det var ett gäng ungdomar som på något sätt hade gaddat ihop sig för att försöka provocera mig på något sätt. Men sen när jag fick veta vad det verkligen handlade om, det var då jag började må dåligt, säger Anna Book till Nöjesbladet.

Fick ont i magen

Till en början försökte hon ignorera påhoppen.

Men det hela eskalerade och snart började även direkta hot dyka upp på hennes Instagram.

– När det blev värre började jag få ont i magen, men jag fortsatte bara att radera det som skrevs. Sedan började de kalla mig för ”hora” och ”slyna” och dra in mina barn.



1 av 2 | Foto: MAGNUS SANDBERG Anna Book utsatt för näthat av gymnasieelever

Anna Book berättar att hon blev illa berörd av kommentarerna och bestämde sig för att lägga upp skärmdumpar på elakheterna på sin Instastory.

– Jag kände bara: Är det så här vårt samhälle ska fungera? Nej, detta måste jag ta tag i.

De senaste dagarna har hon varit i kontakt med flera av dem som skrev och även deras föräldrar.

”Kan pusha en människa”

Hon har också talat med Karolinska gymnasiets ledning om att komma till skolan för att tala med eleverna om vad ett beteende av den här typen kan få för konsekvenser.

– En sån här grej kan pusha en människa att ta ett väldigt extremt beslut. Jag är stark och har jobbat med mig själv, men jag törs inte tänka på vad som hade kunnat hända om jag hade mått som jag gjorde för fyra-fem år sedan.

Som en följd av alla påhopp valde Anna Book att ställa in eller boka om allt hon hade planerat in under tisdagen och onsdagen.

Hon har även varit i kontakt med både polisen och en jurist då hon menar att vissa av kommentarerna innefattar olaga hot.

Än så länge har hon dock valt att inte polisanmäla någon.

Elevkårens ordförande: ”Inte alls meningen”

Karolinska skolans rektor på Estetiska programmet, Åke Johansson, säger till Nerikes Allehanda att han tar avstånd från aktiviteten.

– Det är viktigt att hålla isär på skolan och elevkåren, poängjakten är inget vi står bakom.

Även elevkårens ordförande Hanna Palm Fülep tar avstånd från de kränkande kommentarerna som postats på Anna Books Instagram.

– Vi i elevkåren jobbar jättehårt för att poängjakten ska bli en positiv sak för att få en bättre gemenskap på skolan, och det var inte alls meningen att man skulle kränka någon. Vi har tydliga regler för poängjakten, att man inte får kränka någon, och de som gjort detta blev diskvalificerade direkt, säger hon till Nerikes Allehanda.

Hon uppger även att hon personligen har pratat med Anna Book och bett om ursäkt.

Tidigare i veckan gick elevkåren ut på Instagram och meddelade att skolans rektorer beslutat att pausa tävlingen helt tills vidare.

PODD Tv-bönderna och kärleken

I första avsnittet av ”Bonde söker fru”-podden ”Tv-bönderna och kärleken” avslöjar veckans gäst Linda Lindorff allt om böndernas sexbrev.

Eller ⬇️ klicka på PLAY-knappen

LÄS OCKSÅ PLUS ”Bara en tidsfråga tills det blir en reality”

LÄS OCKSÅ Anna Book om husköpet på landet: ”Vi har hittat hem”

26 september 2019 19:58