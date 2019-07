Pelikanen flyger rakt in på min Best-of-sommaren-2019-lista

SARASOTA. En pelikan dyker så snyggt i det turkosa vattnet vid den murkna bryggan utanför burgerskjulet strax söder om Sarasota att den omedelbart tar sig in på Best-of-sommaren-2019-listan – jämsides med Charli XCX:s och Lizzos brottarhit ”Blame It On Your Love”.

Man ska undvika Florida om sommaren finns det de som tycker – men de har fel.

Det är ljuvligt nu, med hettan och klibbigheten och den upphöjda känslan av att vara inne i en fuktskadad, flip-flop-smattrande Jimmy Buffett-fantasi om den eviga, bekymmersfria semestern.

Att det varje eftermiddag kommer majestätiska åskstormar stävande från mexikanska golfen gör inget; då åker man som en annan The Dude hem och tar siesta några timmar.

All övrig tid ägnar jag åt att gå caddie åt en bofast, golfande smålänning – och åt att lista det bästa den här sommaren, alla kategorier.

Älskar den utan ursäkter

Pelikanen som dyker som ett F16-plan i det turkosa plurret vid den pirat-inspirerade bryggan utanför en en gisten burgerbar på stranden söder om Sarasota tar sig som sagt omedelbart in på den listan.

Inte sedan näsapan i Tintins ”Plan 714 till Sydney” har jag sett ett coolare djur.

Annars handlar det ju mest om låtar och filmer och tv-serier och sånt. Som ”Blame it on your love” med Charli XCX och Lizzo. Det är en riktigt bred, klatschig och folklig brottardänga. Som sommarhits helst ska vara. Älskar den utan ursäkter.

Tv-serien som regerar regniga dagar

Andra nyheter som ständigt återkommer i bilstereo och vid poolkanter:

Princes originaltagning av ”Manic Monday”, powerpop-professorn Ken Sharps glamrock-uppvisning ”Rock & roll supershow”, Springsteens ”Sloppy Joe’s cafe” och Midlands “Put the hurt on me”.

De kompletteras av äldre saker som Jackie DeShannons cover av Van Morrisons “And it stoned me” från 1971 – samt allt med soulängeln Barbara Acklin.

Tv-serien som regerar regniga dagar i soffan är i ”Loudest voice”. Russel Crowe når hela karriärens klimax i rollen som obehaglige Fox News-bossen Roger Ailes.

Hollywood har sällan haft en mindre inspirerad sommar

På bio finns det dessvärre inte så mycket att yvas över, Hollywood har sällan haft en mindre inspirerad sommar, men småtrevliga bagatellen ”Yesterday”– liten spoiler-varning! – rymmer en John Lennon-scen som tar andan ur vem som helst.

Här vid pirat-bryggan skymmer det och min vän pelikanen tar sin egen siesta på ett broräcke. Från en bar nånstans i närheten hörs bekanta toner, Otis Redding sjunger om sin egen kaj vid bukten.

Det kanske är läge att ta sig ditåt, det låter som något för sommarlistan…

ORSAKER TILL EXTAS

Loudest Voice (Showtime-serie)

Som sagt, Russel Crowe är makalös.

Midland – Playboys (Singel)

Ett av samtidens bästa countryband fortsätter rada upp briljanta singlar

Carl Hiaasen – Razor Girl (Roman)

Bästa Florida-litteraturen, alltid.

