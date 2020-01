Skådespelerskan Mollie Fitzgerald gripen för knivmord

Mollie Fitzgerald, mest känd för en mindre roll i Marvelfilmen "Captain America: The First Avenger" arresterades under tisdagen för mordet på sin mamma, rapporterar nu TMZ.

Foto: Polisen Mollie Fitzgerald.

Det var den 20 december som polisen i Olathe, Kansas ryckte ut på ett misshandelslarm hemma hos skådespelerskan Mollie Fitzgerald mamma Patricia, 68. På plats påträffades mamman död efter vad som verkat vara ett knivbråk. Mollie Fitzgerald fördes till sjukhuset med mindre skador. Och greps alltså först två veckor senare.

Hon misstänks nu för dråp och ska ställas inför domstol under torsdagen.

