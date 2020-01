Hannah Widell förlorade vadslagning – tatuerade in pojkvännens namn

Natalie Demirian

Publicerad: 04 januari 2020 kl. 22:02

Hannah Widell och pojkvännen Philip Lindh har varit tillsammans sedan i somras.

Nu har paret valt att tatuera in varandras namn.

– Det började med en på skoj-vadslagning som jag förlorade, säger Hannah Widell.

Medieprofilen Hannah Widell, 44, och pojkvännen Philip Lindh, 28, inleder det nya året med att tatuera in varandras namn efter en vadslagning.

– För att göra en lång historia kort så började det med en på skoj-vadslagning som jag förlorade. Jag kan tyvärr inte gå in på om vad det handlade om. Men sedan pratade vi om att det är väldigt tråkigt att ha tvingat på någon ens namn, det vill man ju ska vara en kärlekshandling så klart. Då tog vi ett beslut om att göra varsin tatuering, säger Hannah Widell.

”Väldigt smickrande”

Storleken och placeringen fick de bestämma helt själva. Medan Hannah Widell valt att tatuera in ”Philip” i en mer diskret font strax under armvecket har Philip Lindh tatuerat in ”Hannah-Li” stort på underarmen.

– Det är väldigt smickrande att mitt namn är väldigt stort, säger Hannah Widell och skrattar.









1 av 3 | Foto: PRIVAT Hannahs tatuering (till vänster) och pojkvännen Philips dito.

”Dumma i huvudet”

När medieprofilen la ut en bild på pojkvännens tatuering på Instagram kommenterade hennes dotter Rosa Rosander: ”Ni är fan dumma i huvudet”.

– Hon ringde och skrattade ihjäl sig, så det var ”ni är fan dumma i huvudet” på ett roligt och positivt sätt, inte på ett dåligt sätt. Hon är också väldigt nöjd med att hennes kommentar har fått väldigt många likes!

Att tatuera in varandras namn är ju en rätt permanent grej, hur gick tankarna inför det?

– Vi tänker att det här ändå ska vara permanent, så då känns ju det väldigt självklart. Men det är klart, man vet aldrig.

Hannah Widell har tidigare berättat att hon har varit tillsammans med Philip Lindh, som jobbar som arkitekt, sedan i somras, och att de träffades på krogen.

