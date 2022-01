Efter tuffa perioden: Peg Parnevik tappar hår

”Utvecklat en enorm osäkerhet”

helskärm Peg Parnevik.

Efter en tid kantad av depression och ångest har Peg Parneviks utseende fått ta stryk.

Nu tappar artisten hår.

”Jag känner mig så utlämnad. Jag har tappat mitt självförtroende”, skriver hon på Instagram.

Peg Parnevik, 26, har haft ett händelserikt 2021, på gott och ont. Artisten har en historia av att vara öppen med sitt mående och nu skriver hon på Instagram att hennes tuffa period har fått fysiska konsekvenser:

”Så under det senaste året, efter en period av svår ångest och depression, började jag tappa hår”, skriver hon och påpekar att håret är något av ett signum för henne.

”Jag har utvecklat en enorm osäkerhet kring mitt hår. Jag känner mig så utlämnad”.

Vädjar till följarna

Parnevik berättar att håret långsamt håller på att växa tillbaka och att hon gör sitt bästa för att omfamna sitt tunnare hår. Men hon vädjar till följarna om tips och skriver:

”Jag ville bara dela med mig av det här och vara sårbar för en sekund. Kanske går några av er igenom samma sak”.

I oktober släppte Peg Parnevik sin första EP ”What they’ll say about us”, som blev ett naturligt sätt att bearbeta vad hon gått igenom 2021. Tidigare under året gjorde hon och Filip Lamprecht, 24, slut efter hans medverkan i ”Let’s dance”. De hade då varit ett par i sex år. Kort därpå hittade hon kärleken igen, i musikproducenten Jesper Niklasson, 24. Hon har berättat för Aftonbladet i en tidigare intervju att hon inte trodde att hon skulle bli kär så här snabbt, men att det på något sätt gick.

Publisert: Publicerad: 18 januari 2022 kl. 13.13