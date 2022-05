Steve Burton separerar: ”Barnet är inte mitt”

”The young and the restless”-skådisens markering

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Steve Burton och frun Sheree.

Frun visade upp gravidlyckan i sociala medier.

Nu går Steve Burton, 51, ut offentligt för att klargöra att de separerat.

”Barnet är inte mitt”, skriver skådespelaren på Instagram.

Skådespelaren Steve Burtons fru Sheree Burton, 47, avslöjade nyligen att hon väntar barn genom att publicera en bild på sin gravidmage på Instagram. Det ledde till att hon överöstes med gratulationer.

Men gravidlyckan har också orsakat förvirring.

På onsdagen tog Steve Burton till orda för att meddela att han och Sheree separerat och att han inte är inblandad i att familjen utökas, skriver People.

”Jag vill klara upp en sak. Sheree och jag har separerat. Hon berättade nyligen att hon väntar sitt fjärde barn. Barnet är inte mitt. Vi har fortfarande gemensam hand om våra tre vackra barn. Vi skulle uppskatta att bli lämnade i fred. Mycket kärlek, Steve”, skriver han på Instagram.

Vägrade vaccinera sig – fick sparken

Han specificerar inte när han och Sheree separerade.

Paret har varit gifta i 23 år och har sonen Jack, 16, och döttrarna Makena, 18 och Brooklyn, 7 tillsammans,

Steve Burton är mest känd för sina roller i såporna ”Sjukhuset” och ”The young and the restless”, som under en period hette ”Makt och begär” i Sverige. Han och Sheree träffades under inspelningarna av den förstnämna tv-serien.

Steve Burton fick sparken från ”Sjukhuset” för drygt ett halvår sedan efter att ha vägrat vaccinera sig mot covid-19.

– Tyvärr har ”Sjukhuset” låtit mig gå på grund av vaccinkravet. Jag ansökte om undantag på grund av medicinska och religiösa skäl och fick avslag på båda, vilket sårar mig. Men det handlar också om personlig frihet för mig. Jag tycker inte att någon ska förlora sitt leverbröd på grund av en sådan sak. Men med det sagt, ni känner mig, jag kommer alltid att vara tacksam för min tid på ”Sjukhuset”, jag älskade det, sa han i ett Instagram-klipp i november.