Laura Prepon: ”Jag utövar inte längre scientologi”

Skådespelaren avslöjar: ”Inte längre en del av mitt liv”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Laura Prepon.

Laura Prepon har varit en av scientologins mest kända utövare i Hollywood.

Nu berättar skådespelaren att hon har hoppat av.

– Jag har inte utövat scientologi på nära fem år och det är inte längre en del av mitt liv, säger hon till People.

”That 70’s show”- och ”Orange is the new black”-stjärnan Laura Prepon, 41, har tidigare hyllat den kritiserade scientologikyrkan och berättat i tidigare intervjuer att hon har scientologin att tacka för sin framgång.

Nu berättar hon för första gången att hon inte längre är scientolog.

– Jag utövar inte längre scientologi. Jag har alltid varit väldigt vidsynt, även när jag var liten. Jag var uppvuxen med katolicism och judendom. Jag har bett i kyrkor och jag har mediterat i tempel, säger hon i en ny intervju med People och fortsätter:

– Jag har inte utövat scientologi på nära fem år och det är inte längre en del av mitt liv.

helskärm Laura Prepon med maken Ben Foster.

Mediterar med maken

Hon säger att hon nu för tiden ägnar sig åt meditation med sin man, skådespelaren Ben Foster, 40, som aldrig varit en del av scientologikyrkan.

– Vi mediterar dagligen och jag gillar verkligen det. Det är något som hjälper mig att höra min egen röst och det är något vi kan göra tillsammans.

Tillsammans har de två barn, och Laura Prepon konstaterar i intervjun:

– Om moderskapet har lärt mig någonting hittills så är det att något kan fungera under en tid, och sedan går du vidare och utvecklas från det.

Fakta Scientologikyrkan arrow Har utnämnt sig själv till en religiös och icke vinstgivande organisation, som erbjuder vägledning. Behandlingsformen kallas dianetik, ett slags psykoanalys som sägs förbättra förmågan att tänka intellektuellt, prestera bättre och lösa konflikter. arrow Organisationen baseras på en science fiction-inspirerad mytologi om rymdvarelser och kräver att medlemmarna genomgår intensiva perioder av samtalsterapi. ⁠ arrow Scientologernas ”elitdel” är Sjöorganisationen, där medlemmarna är totalt hängivna och lever för att sprida tron. För att bli medlem måste man skriva ett kontrakt som gäller i en miljard år. Högst upp, i den innersta kretsen, styr David Miscavige, som tog över organisationen när Hubbard dog 1986. Läs mer

