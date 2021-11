Artist kissade på fan – riskerar nu fängelse

Ska spela i Sverige nästa år

helskärm Sophia Urista kissade ett fan i ansikte under en spelning.

Artisten Sophia Urista i coverbandet Brass Against kissade på ett frivilligt fans ansikte på scen under en festival.

Klippet från spelningen har blivit viral – och väckt avsky.

Nu har hon polisanmälts och riskerar upp till ett års fängelse.

Brass Against spelade på rockfestivalen Welcome To Rockville i Florida , USA, i helgen när det osanitära inträffade.

Sångerskan Sophia Urista, 35, i det New York-baserade coverbandet sa, enligt New York Post, till publiken att hon ”behövde kissa” och ”inte skulle hinna till toaletten”.

Hon sa då att man ”lika gärna kan göra en show av det hela”. Därefter tog hon upp ett frivilligt manligt fan på scenen och instruerade honom att lägga sig ner. Hon drog sedan ned sina byxor och kissade på hans ansikte.

Klipp från händelsen har blivit virala och väckt avsky på sociala medier.

”Sophia rycktes med”

Brass Against kommenterade efteråt det hela på Twitter.

”Vi hade väldigt kul i går kväll på Welcome to Rockville. Sophia rycktes med. Det är ingenting vi andra förväntade oss, och det är inte något som ni kommer att se igen på någon av våra shower”, skriver bandet.

helskärm Bandet Brass Against med sångerskan Sophia Urista.

Riskerar fängelse

Nu visar det sig att Daytona Beach-polisen utreder händelsen, som har blivit polisanmäld, eftersom den kan ha brutit mot lagen i Florida om oanständig exponering, skriver NME.

Skulle Sophia Urista dömas riskerar hon böter från cirka 9 000 svenska kronor eller upp till ett år i fängelse, skriver sajten.

Brass Against kommer att turnera i Europa nästa år, bland annat som förband till Tool den 26 april i Globen i Stockholm. Dessutom gör bandet egna spelningar i Malmö och Göteborg i juni.

