Keith Martin död – hittades i sin lägenhet

R'n'b-sångaren blev 55 år

Publicerad: Mindre än 3 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Keith Martin blev 55 år.

Den amerikanske r'n'b-sångaren Keith Martin är död.

Han hittades avliden i sin lägenhet i Filippinerna där han varit bosatt sedan 1994, skriver NME.

Dödsorsaken är ännu inte känd men polisen har inlett en förundersökning.

Keith Martin är främst känd för sina romantiska ballader, som ”Never find someone like you” och ”Love of my life”, som båda släpptes 2004.

