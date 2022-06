Austin Butler om att spela Elvis Presley: ”Nördade ned mig totalt i hans liv i två år”

Austin Butler spelar Elvis Presley i filmen "Elvis", som har Sverigepremiär 29 juni.

CANNES. Först en omtumlande världspremiär på världens största filmfestival. Nu kommer ”Elvis” till Sverige.

Austin Butler, 30, spelar titelrollen som Elvis Presley.

– Jag visste inte ett dugg om hans liv. Men musiken älskade jag. Min mormor växte upp på 1950-talet och spelade alltid hans skivor, säger han.

Vid sidan av Tom Cruise-filmen ”Top Gun: Maverick” var ”Elvis” Cannesfestivalens mest omtalade världspremiär.

Första filmen av Baz Luhrmann sedan ”Den store Gatsby” 2013. Första filmbiografin om Elvis Presley (1935-1977) sedan John Carpenters tv-film ”Elvis” från 1979 med Kurt Russell i titelrollen. Och så var ju Tom Hanks, en av världens största filmstjärnor, på plats.

Filmen fick en stående ovation på tolv minuter efter galavisningen. Längst av alla under festivalen. Recensionerna var både toppen och botten, med klar övervikt åt det positiva hållet. På presskonferensen dagen efteråt sa en mycket lättad Baz Luhrmann:

– Det känns som att Cannes ännu en gång har räddat mig!

Filmen floppade – tills telefonen ringde

För att förstå det uttalandet, får vi backa bandet lite grann.

1992 hade en då ännu inte 30 år gammal Baz Luhrmann regidebuterat med dansfilmen ”Strictly Ballroom – De förbjudna stegen”. Den hade gjorts med knappa ekonomiska resurser. Biografägarna hemma i Australien såg den, men var inte intresserade att visa en dansfilm med okända skådespelare.

Då fick Baz ett telefonsamtal från Cannes. Ett erbjudande att visa filmen på en midnattsvisning.

Regissören Baz Luhrmann.

Det blev braksuccé. Sedan dess är Baz Luhrmann ett högt aktat namn i filmvärlden.

Nu tackade han ännu en gång Cannes för att ha ”räddat” honom och kanske även biografernas framtid, efter pandemin.

– Det kändes så. Att ovationerna var för både filmen i sig och återkomsten till biosalongerna.

Sjuka i covid under inspelningen

Projektet utannonserades redan 2014. Sedan verkade inte mycket hända, mer än att Baz och några till skrev manus, förrän 2019. I en utdragen castingprocess stod det till sist mellan Austin Butler och de mer kända Ansel Elgort, Miles Teller och Harry Styles om vem som skulle spela The King of Rock.

Baz Luhrmann berättar vad som slutligen fällde avgörandet:

– Nu tror jag inte Austin har några problem med att jag berättar det… han förlorade precis som Elvis sin mamma vid ganska ung ålder. Natten innan han gjorde sin audition hade han haft mardrömmar om henne. Han mådde skit. Men han sjöng ”Unchained melody” så det fullkomligt knockade mig.

Inspelningen av ”Elvis” i Australien blev strulig. Inte nog med att alla filmjobb under coronapandemin har varit struliga, Tom Hanks och hans hustru Rita Wilson blev båda sjuka och inspelningen fick då skjutas upp i flera månader.

”Elvis” är ingen självbiografi

Tom Hanks spelar överste Tom Parker (1909-1997), den omstridde managern för Elvis Presley. Historien berättas lite grann ur hans synvinkel. Baz Luhrmann var aldrig intresserad av att göra en rak självbiografi.

– Jämför med Milos Forman-filmen ”Amadeus”. Handlar den om Mozart eller svartsjuka? Min film handlar inte om showbusiness, utan om show och business. Elvis står för showen, Tom Parker för affärerna, säger han.

Ur filmen "Elvis".

Direkt efter Cannesfestivalen pratar jag med Baz Luhrmann, Austin Butler och Olivia DeJonge, som spelar Priscilla Presley, via Zoom-intervjuer från London.

Baz säger ungefär samma saker som han sa på presskonferensen i Cannes. 24-åriga Olivia DeJonge, en tämligen okänd skådespelerska från Melbourne i Australien, säger att hon lärt sig mycket om rockhistorien, hur influerad Elvis var av den svarta musiken, och så att hon är glad för att den hon spelar – nu 77-åriga Priscilla Presley – blev nöjd med hur hon gestaltades.

”Var som att jag blev kär i Elvis”

Klart roligast att prata med är Austin Butler. Han har verkligen nördat ned sig i Elvis Presley och hans liv.

– Min mormor spelade alltid hans skivor. Så musiken kände jag väl till. Med henne såg jag en del av hans långflmer. ”King Creole” och ”En yankee med takter i”. Men annars visste jag inget om hans liv. Hade ingen förståelse för vem han var som man. När jag sedan fick den här rollen, nördade jag mig ned i hans liv totalt i två år innan inspelningen. Förstod vilket djup han hade. Humorn, det spirituella, det var så mycket, det var som att jag blev kär i Elvis och kände en empati för allt som hände honom under hans livs resa, säger Austin.

Austin Butler.

Han är född i Anaheim i Kalifornien. Föräldrarna skilde sig när han var barn. Växte upp med mamman, som var kosmetolog. Hon gick bort i cancer när han var 23 år.

Austin började med skådespeleri tidigt. Som tonåring hade han en gästroll mot Miley Cyrus i tv-serien ”Hannah Montana”. Han var med i ”The Carrie diaries”, som skildrade Carrie Bradshaws liv (spelad av AnnaSophia Robb) som tonåring, innan ”Sex & the City”. Annars var det många tv-serier som inte fått någon uppmärksamhet här i Sverige. Och så var han en av medlemmarna i Manson-familjen i Quentin Tarantino-filmen ”Once upon a time… in Hollywood” för tre år sedan.

Butler om att spela Presley

Vad var största utmaningen med att spela Elvis?

– Allting, egentligen. Han är ju en ikon, nästan som Gud, det handlade om att göra honom mänsklig. Jag ägnade mycket tid åt att röra mig, prata som och sjunga som Elvis. Det gjorde han ju dessutom på olika sätt i olika perioder av sitt liv. Till sist kom jag fram till att det allra viktigaste var att hitta hans själ på något sätt.

– Det var ju också en stor börda att liksom bära en så här stor film. Jag kan erkänna att jag ofta vaknade redan vid fyratiden på natten och grubblade över den kommande dagens arbete. Det handlade om att bli vän med den rädslan. Jag har ju förstått att Elvis var likadan. Var lite blyg, led av scenrädsla, det gjorde det lite lättare att veta att han var mänsklig på det sättet också.

Ur filmen "Elvis".

Elvis mådde inte så bra mot slutet av sitt liv. Vad tror du gick snett?

– Han var väldigt generös mot alla. Familjen, vänner, även mot främlingar. Han var rolig också, han var någon som man hade velat hänga med. Men jag tror också att han ständigt sökte efter meningen med livet. Ibland blev det sökandet lite osunt. Och jag tror kändisskapet gjorde att han levde som i ett vakuum.

Berömmer Tom Hanks

Det komplicerade förhållandet mellan Elvis och hans manager skildras närgånget i filmen. Mellan Austin Butler och Tom Hanks var det aldrig några problem.

– Tom Hanks är en vad vi kallar class act. Trevlig och generös mot alla under inspelningen. De råd jag har fått av honom, både när det gäller karriären och livet i stort, är något jag tar med mig i allt jag gör nu.

Närmast ska Austin Butler vara med i ”Dune: Part 2” som spelas in mot slutet av sommaren. Där kommer han att få mycket att göra med Stellan Skarsgård. Butler spelar nämligen en släkting till Baron Vladimir Harkonnen, skurkrollen som Stellan gör.

Filmen ”Elvis” har biopremiär i Sverige onsdag 29 juni 2022.

Ur filmen "Elvis".

Fler Elvis-filmer

