Här är årets Golden Globe-nomineringar

Bästa film (drama): ”Belfast”, ”Coda”, ”Dune”, ”King Richard”, ”The power of the dog”

Bästa film (musikal eller komedi): ”Cyrano”, ”Don´t look up”, ”Licorice pizza”, ”Tick, tick...boom!”, ”West side story”

Bästa regissör: Kenneth Branagh (”Belfast”), Jane Campion (”The power of the dog”), Maggie Gyllenhaal (”The lost daughter”), Steven Spielberg (”West side story”), Denis Villeneuve (”Dune”)

Bästa kvinnliga skådespelare i dramafilm: Jessica Chastain (”The eyes of Tammy Faye”), Olivia Colman (”The lost daughter”), Nicole Kidman (”Being the Richardos”), Lady Gaga (”House of Gucci”), Kristen Stewart (”Spencer”)

Bästa manliga skådespelare i dramafilm: Mahershala Ali (”Swan song”), Javier Bardem (”Being the Richardos”), Benedict Cumberbatch (”The power of the dog”), Will Smith (”King Richard”), Denzel Washington (”The tragedy of Macbeth”)

Bästa kvinnliga skådespelare i musikal eller komedi: Marion Cotillard (”Annette”), Alana Haim (”Licorice pizza”), Jennifer Lawrence (”Don´t look up”), Emma Stone (”Cruella”), Rachel Zegler (”West side story”)

Bästa manliga skådespelare i musikal eller komedi: Leonardo Dicaprio (”Don't look up”), Peter Dinklage (”Cyrano”), Cooper Hoffman (”Licorice pizza”), Anthony Ramos (”In the heights”)

Bästa manus: ”Licorice pizza”, ”Belfast”, ”The power of the dog”, ”Don´t look up”, ”Being the Richardos”

Bästa tv-serie (drama): ”Lupin”, ”The morning show”, ”Pose”, ”Squid game”, ”Succesession”

Bästa tv-serie (musikal eller komedi): ”The great”, ”Hacks”, ”Only murders in the building”, ”Reservation dogs”, ”Ted Lasso”