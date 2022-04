Ulf Brunnberg 75 år: Man går inte direkt runt som en oskadd pippifågel

Skådespelaren om sin stroke – och hjärtoperation

helskärm Ulf Brunnberg.

Ulf Brunnberg har opererat hjärtat.

Skådespelaren – som fyller 75 år idag – berättar nu om det akuta ingreppet.

– Jag var vaken under hela operationen och kunde se hjärtat på en skärm.

Han har varit aktiv sedan slutet av 60-talet och har gjort otaliga roller genom åren, men är förstås väldigt starkt förknippad som Vanheden från de ikoniska ”Jönssonligan”-filmerna.

Den 7 april fyller den frispråkige skådespelaren Ulf Brunnberg – som i vanlig ordning inte skräder orden – 75 år. Men något storslaget firande är det definitivt inte tal om.

– Jag är inte heller så mycket för julaftnar och sådant. Det får amatörerna syssla med, jag kommer istället försvinna diskret. Det är nog lite av en yrkesskada, jag har alltid haft så mycket folk omkring mig. För mig är det ljuv musik att få vara ensam.

”Då hade det bara varit att dra ner rullgardinen”

Har du hälsan i behåll?

helskärm Ulf Brunnberg med dotter Lovisa på nyinvigningen av Östermalmshallen i Stockholm.

– Vissa krämpor dyker ju upp när man är i min ålder. Det är alltid någonting och man går inte direkt runt som en oskadd pippifågel. Jag äter olika medikament för en rad diagnoser, men det är inga konstigheter. Däremot har jag fått en stroke och för ett år sedan opererade jag hjärtat. Det var ett förbyggande ingrepp då jag hade fått en kärlförträngning i en av de fyra stora venerna, det höll så att säga på att bli stopp i avloppet. Kirurgerna gick in via ena armen och jag var vaken under hela operationen och kunde se hjärtat och allt på en skärm. Det var helt fantastiskt.

– Jag hade fått smärtor i bröstet och det var tur att jag kom på att jag skulle göra det där. Men jag var ju tvungen, annars hade det varit kört. Då hade det bara varit att dra ner rullgardinen och vänta. Men idag mår jag bra, jag ska inte klaga. Jag tar det däremot lugnt och njuter av det, vilket man ska göra om man är pensionär.

”Vi är två som kräks”

Vi intervjuade nyligen Tommy Körberg som mer eller mindre kräks på dagens så kallade PK-klimat. Du är inte heller helt road av det?

– Då kan jag säga att vi är två som kräks. Det är dags att folk säger vad de tycker och tänker och är lite raka, och det gäller i allra högsta grad offentliga personer som inte vill ta ställning.

Ulf Brunnberg är politiskt engagerad och vädrar ofta och gärna sina åsikter. Han är bland annat allt annat än imponerad av svensk skattepolitik som han menar är bedrövlig. Något Ulf Brunnberg inte heller är förtjust i är feministiska partier som han tidigare har beskrivit som ”bullshit”.

– Ja, det är fullkomligt onödigt. Men jag har aldrig haft några problem att arbeta eller debattera med kvinnor och tycker snarare att kvinnor ser på saker långsiktigt och med ett mjukare sätt än vad män gör. Jag kan däremot hålla med om att samhället tidigare behandlade kvinnor mer styvmoderligt. Men jag kommer aldrig erkänna en konflikt mellan män och kvinnor som inte finns och som feministerna vill få det till.

helskärm ”Jönssonligan på Mallorca”.

Gick inte på Gösta Ekmans begravning

Du har tidigare sagt att du ville ha en tv-kanal för män. Hur tänkte du där?

– Det är inte konstigare än att kvinnor har en tidning som heter Damernas värld. Jag tycker det vore jävligt trevligt att ha en kanal för män där man kunde kolla på lite motorsport, boxning, historieprogram och vetenskap. Jag har ingen lust att kolla på matprogram och inredning eller få några tips på hur man virkar en jävla tröja. Det finns vissa skillnader som är ganska uppenbara.

Ulf Brunnberg stod framlidne skådespelaren och ”Jönssonligan”-kollegan Gösta Ekman nära, men gick inte på hans begravning 2017.

– För det första är jag ateist och är man död så är man död. Jag tycker nästan att begravningar är hyckleri. Jag uppskattade Gösta när han levde och vi pratade ofta. Jag tror inte han hade uppskattat den begravningen, han var ateist själv. Men det var såklart en jättesorg när han dog.

Brunnbergs hemliga ”vän i viken”

Privat är Ulf Brunnberg singel och har förklarat att det inte går att leva i ett parförhållande med tanke ”feminism och allt”.

– Nej, det går inte. Jag har också så höga krav på mig själv och det är ingen som kan ställa upp på de kraven. Men jag har sällskap om jag vill.

Det låter smidigt.

– Ja, men det är inget som någon känner till. Det där behåller jag för mig själv. Vill jag träffa någon och äta middag så kan jag göra det. Det är en form som passar mig.

Det finns alltså en vän i viken, men på behörigt avstånd?

– Det kan man säga. Men jag vill inte skylta med det, och det är väldigt ömsesidigt.

”Mamma tyckte inte om sitt eget kön”

Din mamma var emot alla dina kvinnor och du har sagt att hon ifrågasatte samtliga dina förhållanden?

– Ja, hon tyckte inte om sitt eget kön och ville absolut inte att jag skulle gifta mig och skaffa barn. ”Du kommer förstöra ditt liv”, sa hon. Jag förstod inte vad hon menade då, men det förstår jag idag.

Du menar att du har blivit gammal och vis?

– Det kan man säga.

Fakta Ulf Brunnberg Namn: Hans Ulf Brunnberg Född: 7 april 1947 i Stockholm. Familj: Vuxna dottern Lovisa och en vän i viken. Karriär: Aktiv som skådespelare sedan slutet av 60-talet. Medverkat i otaliga filmer, tv-serier och uppsättningar som ”Jönssonligan”, ”Oh! Calcutta!” ”Fyra nyanser av brunt”, ”Göta Kanal”, ”Tre Kronor” m.m. Aktuell: Fyller 75 år idag. Läs mer

