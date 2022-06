LYSSNA: Genomgång av alla 31 låtar från oförglömliga spelningen på på Ullevi 28 juli 2012

Bruce Springsteen har hunnit fylla 62 år gammal, Clarence Clemons fanns inte med oss längre och regnet öste ner.

Turnén 2009 hade inte varit nåt speciellt och första kvällen var fyra plus, varken mer eller mindre.

Men när giget den 28 juli 2012 var slut hade åskådarna bara en fråga: VAD. FAN. HÄNDE?!

Poddserien ”Springsteen - gig för gig” handlar om några av de bästa konserterna som ”The Boss” har gjort i Sverige.

I tredje och sista delen pratar Aftonbladets Markus Larsson med journalisten och Springsteen-älskaren Emil Persson om konserten på Ullevi i Göteborg, den 28 juli, 2012.

De går igenom spelning låt för låt, från ”Who’ll stop the rain” till ”Lost in the flood”, från ”Because the night” till ”Frankie” och från ”Land of hope and dreams” till den versionen av ”Jungleland”.

Det började med ett iskallt regnoväder som blåste bort uteserveringarnas bord och parasoller. Det slutade med en konsert som trotsar alla beskrivningar.

check Little Stevens löftet på twitter: ”Det är nåt med regn som gör E Street Band galna”

check Emil Perssons sjuka sommar: Såg Bruce i Wien, Prag, London och de två gigen i Göteborg: ”Extremavbrutet samlag”

check Markus Larsson om uppbyggnaden: ”Hela Göteborg var en stor förfest”

check Då förstod Markus Larsson och Emil Persson att det här skulle bli speciellt: ”Ett kraftfält som omgärdade bandet”

check Springsteens ”hovfotograf” Jan M Lundahl om mötet med Nils Loefgren i Kungsträdgården, telefonsamtalet som ändrade allt och grillkvällen och nakenbadet med hela crewet på Björkö.

check Markus Larsson: ”Då slutade jag att dirketrapportera och ställde mig upp med alla andra, ställer mig upp och bara hoppar med alla andra”

check Hyllningen till Clarence Clemons inför ”Jungleland”: Gåshud, blir nästan tårögd när jag pratar om det nu”