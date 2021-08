Reggae-legendaren Lee ”Scratch” Perry är död

Hyllas av Jamaicas premiärminister: ”En pionjär”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Lee ”Scratch” Perry på Fanclub-festivalen 1998.

Den ikoniske reggaemusikern och musikproducenten Lee ”Scratch” Perry har gått bort.

Jamaicas premiärminister Andrew Holness bekräftar dödsfallet och hyllar legendaren som en ”pionjär för musiken”.

”Scratch” blev 85 år gammal.

Under söndagsmorgonen somnade Lee ”Scratch” Perry, en av världens största reggaeprofiler, in.

Han var aktiv inom branschen i över sju decennium och står bakom låtar som ”Having a Party”, ”Rude boy” och ”I am the upsetter”.

Men han var kanske mest känd och uppskattad som musikproducent. På 1970-talet skapade han musikgenren dub, som senare kom att influera många andra stilar och genrer.

Genom åren har han arbetat med många kända musiker och band, däribland Max Romeo, The Congos, Junior Murvin, The Orb och The Wailers, som ofta spelade ihop med Bob Marley.

Hedras av premiärministern

Enligt Variety dog han på ett sjukhus i Lucea, norra Jamaica.

Någon dödsorsak har inte bekräftats.

Nu sörjs han av en hel musikbransch – och av en hel nation.

Jamaicas premiärminister Andrew Holness skriver på Twitter:

”Mina djupaste kondoleanser går till familj, vänner och fans till denna legendariske musikproducent och sångare. Perry var en pionjär under 1970-talet. Han har arbetat med en stor variation av artister, såsom Bob Marley and the Wailers, The Congos, Adrian Sherwood, the Beastie Boys och många fler. Lee ”Scratch” Perry kommer onekligen att alltid bli ihågkommen för sitt bidrag till musiken. Må han vila i frid”, skriver Andrew Holness.

helskärm Lee ”Scratch” Perry

”Säker resa till Gud”

”Scratch” hyllas också på andra håll.

Det amerikanska bandet The Mountain Goats tar också till Twitter för att hedra honom. De menar att det funnits få personer som varit lika viktiga för musiken under 1900-talet och att hans musik kommer leva kvar för evigt.

”Spela hans musik för dina barn, och se hur de direkt kommer att älska den. Det är universalt. Ha en säker resa hem till Gud”, skriver bandet.

Tidigare har bland annat Keith Richards öst lovord över ”Scratch”.

– Han är ett mysterium. Världen är hans instrument. Du måste bara lyssna. Han är mer än en producent, för han vet hur man inspirerar en artists själ. Scratch är en shaman, har han tidigare sagt till Rolling Stone.

Fick en Grammy 2003

Genom åren har en enorm mängd album släppts i Lee ”Scratch” Perrys namn. Senast 2003 belönades han med en Grammy i kategorin Bästa reggaealbum för ”Jamaican E.T.”

Under många år bodde Perry i Schweiz. Men i slutet av förra året flyttade han tillbaka till hemlandet Jamaica.

Anledningen var att han ville etablera ett community långt bort från den ”Babyloniska galenskap” som han länge levt i i Europa. Dessutom menade han att Schweiz var för kallt och att energin inte var rätt.

Perry blev 85 år.

helskärm Lee ”Scratch” Perry

Publisert: Publicerad: 29 augusti 2021 kl. 18.07