Take That ställer in planerade världsturnén – efter sjukdomsfallet

Gary Barlow: En familjemedlem har drabbats av sjukdom

NÖJE 21 december 2018 23:57

Take That planerade att fira 30 år som band med en stor världsturné.

Nu ställs planerna in.

En familjemedlem till Gary Barlow har drabbats av en allvarlig sjukdom, rapporterar The Mirror.

Till våren drar Take That, bestående av Gary Barlow, Mark Owen och Howard Donald, ut på en Europaturné. Tanken var att de skulle utöka med spelningar i Australien och Sydamerika.

Men nu berättar Gary Barlow att planerna inte blir av.

– Vi hade ambitionen att göra en världsturné nästa år, men en familjemedlem har drabbats av en sjukdom och det innebär att jag inte kan resa så mycket de kommande två åren, säger han enligt The Mirror.

Foto: Joel Ryan / AP SCANPIX SWEDEN Howard Donald, Mark Owen och Gary Barlow.

Tackar kollegorna för stödet

Bandet kommer fullfölja de planerade spelningarna i Europa, däribland två konserter i Köpenhamn den 21 och 22 juni nästa år.

– Jag vill tacka mina två bandkollegor som varit så förstående, men jag måste bara vara hemma. Jag kan inte lämna, säger Gary Barlow.

Han förstår om fans blir frustrerade, men ber samtidigt att de ska ha förståelse för hans situation.

Gary Barlow har tre barn tillsammans med hustrun Dawn Andrews.

Representanter för Barlow vill inte kommentera vidare vad för sjukdom det gäller och vem i familjen som drabbats.

Take That är ett av Storbritanniens mest populära band. I en omröstning 2008 om vilket som var världens bästa pojkband hamnade de på första plats – före band som The Beatles och Jackson Five.

