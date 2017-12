Här sparkar sångaren ner en fotograf – mitt under julkonserten









Queens of The Stone Ages frontman Josh Homme har hamnat i blåsväder.

I en Instagram-film från ett uppträdande under en julkonsert syns hur han sparkar en fotograf.

Det var på lördagskvällen som sångaren och gitarristen Josh Homme sparkade till fotografen Chelsea Lauren , uppger Variety .

Händelsen utspelade sig på The Forum i Inglewood, Kalifornien. Queens of the Stone Age spelade på julshowen Almost Acoustic Christmas för radiostationen KROQ, där Chelsea Lauren arbetade som fotograf för Shutterstock.

I ett videoklipp som hon själv har lagt upp på Instagram syns hur Josh Homme går förbi henne och i farten riktar en spark mot henne.

– Jag såg honom komma mot mig och jag fotade på. Nästa sak jag minns är att hans fot träffar min kamera, och att min kamera träffar mitt ansikte, väldigt hårt, säger Chelsea Lauren.

Tillbringade natten på sjukhus

Hon begav sig senare under kvällen till ett sjukhus i Los Angeles, men kunde under söndagsmorgonen åka hem med mindre skador. Enligt Entertainment Weekly planerar hon att polisanmäla Homme.

”Tack vare Josh Homme får jag nu tillbringa natten på akuten. Seriöst, vem gör så?!?”, skriver hon i inlägget på Instagram.

Hon följde senare upp med ytterligare ett inlägg där hon påpekade sina skador – öm nacke, ett skadat ögonbryn och illamående. Där hon publicerar hon även en serie om tre bilder på Josh, i vilka det ser ut som att han tittar in i kameran, ler och måttar sparken.

”Övergrepp är inte okej i någon form, oavsett anledning. Alkohol och droger är inga ursäkter. Jag var där jag fick vara, jag bröt inte mot några regler. Jag försökte helt enkelt bara göra mitt jobb”, skriver hon.

Skar sig i ansiktet med kniv

Enligt Variety kallade sångaren också publiken för "efterblivna" och bad dem att ta av sig byxorna för att skapa "en kväll att minnas". Josh Homme ska dessutom ha skurit sig i ansiktet med en kniv så att blodet rann.

På söndagen kommenterar Homme kommenterar händelsen i ett uttalande till Entertainment Weekly.

– I går kväll var jag helt uppe i föreställningen och sparkade jag på olika lampor och utrustning på scenen. I dag fick jag veta att det även rörde en kamera som fotografen Chelsea Lauren höll i. Det var inte min avsikt att det skulle hända och jag är väldigt ledsen för det. Jag skulle aldrig avsiktligt skada någon som arbetar eller närvarar på någon av våra spelningar och jag hoppas att Chelsea kan ta emot min uppriktiga ursäkt.

Queens of the Stone Age spelar på Liseberg den 9 juni och på Gröna Lund den 10 juni nästa år.

