”Varför ramsor som riktar sig mot andra lagets fruar?”

Svensk-engelska kändisparet Tess Merkel och Kenny Solomon ser matchen tillsammans – men stör sig på varandras hejaramsor

Hon är svensk – han engelsman.

I dag ska äkta paret Tess Merkel och Kenny Solomon givetvis se matchen tillsammans.

– Sverige kommer vinna, säger Alcazar-stjärnan Tess.

Men skådespelande maken Kenny Solomon, 31, håller inte med.

– England kommer absolut att vinna över Sverige, säger han.

Finns det risk att ni blir osams?

– Visst finns det risk att det blir lite frostig stämning, säger Tess Merkel, 48, och skrattar.

Slagit vad om vinsten

Det är första gången paret, som gifte sig i januari förra året, ska se en fotbollsmatch tillsammans. För att hålla sams har de ett vad.

– Om Sverige vinner så måste Tess krama mig så ofta som jag vill under två veckor, säger Kenny.

– Och om England vinner så måste Kenny gå naken för mig i två veckor. Han gillar att gå naken så det är egentligen ingen uppoffring, säger Tess och skrattar.



Reagerat på ramsor om spelarfruarna

Men artistparet har reagerat på de engelska och svenska hejarklackarnas ramsor, båda till melodin av Village Peoples klassiska hit ”Go west”.

– Jag älskar fotboll och hur folk samlas och hejar på sitt lag, men det känns konstigt att det är 2018 och båda sidorna har ramsor som handlar om det andra lagets fruar. Ramsor som direkt riktar sig mot tjejer, säger Kenny.

Englands klack sjunger ”You’re shit, but your birds are fit” (”Ni är skit, men era flickvänner är heta”). Sveriges klack svarar till samma melodi: ”Go home to your ugly wives” (”Dra hem till era fula fruar”).

– Att de dessutom gör det till en melodi från Village People, några av världens största gayikoner. Det får mig nästan att skratta, säger Tess.

”Känns som att det finns ett större syfte”

Matchen ska de se tillsammans med vänner på en uteservering i Stockholm.

– Tess ska ha sin folkdräkt på sig. Jag tänkte göra ett par shorts av en Ikea-kasse och en överdel av engelska flaggan så att jag kan heja på båda lagen, säger Kenny.

Och efter att ha pratat i mun på varandra med Nöjesbladet ett tag enas de om att båda egentligen hoppas att Sverige vinner.

– Det låter kanske lite fånigt, men det känns som att det finns ett större syfte här på nåt sätt, säger Tess och refererar till hur Sverige slöt upp efter hatattackerna mot Jimmy Durmaz.

– Det visade att kärleken är störst. Om vi bara går tillsammans och hittar kraften i kärleken tillsammans med det svenska lagets fantastiska fotbollsspel så kan vi ta det.

– Jag ska nog heja på Sverige med hela kroppen, men spara två fingrar till England så jag kan hålla en liten tumme för dem också, säger Kenny.

