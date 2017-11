FO&O-medlemmen plötsligt singel – sjunger om uppbrottet









1 av 3 | Foto: Jimmy Wixtröm The FO&O.

Felix Sandman gör solodebut i Melodifestivalen.

Låten han tävlar med handlar om uppbrottet från sin före detta flickvän.

– Sad story, men det blev bra musik i alla fall, säger sångaren till Hänt.

Felix Sandman , 19, går solo på Melodifestivalscenen. Senast vi såg honom i musiktävlingen var tillsammans med bandmedlemmarna i FO&O i våras.

Han tävlar med bidraget ”Every singel day”, som han själv har varit med och skrivit – och som handlar om ett uppbrott. Artisten är numera singel, berättar han för Hänt .

– Sad story, men det blev bra musik i alla fall, säger han till sajten.

Felix Sandman och ex-flickvännen bröt med varandra för två månader sedan.

– Ja, vad hände… det gick inte så bra helt enkelt. Det är lite därför jag är här med den här låten. Den handlar om oss. Jag vill inte avslöja för mycket, men om min kärlek och mina känslor och sånt där. Den är väldigt personlig, säger han.

Han fortsätter:

– Men det ska bli väldigt spännande att alla ska få ta del av det. Jag vill ge en personlig vibe, öppna upp och verkligen visa hela mig.

Förhoppningsvis landar låten väl hos ex-flickvännen, menar Felix Sandman.

– Jag hoppas att hon inte blir förbannad i alla fall. Men det lär hon inte bli.

Felix Sandman tävlade tillsammans med Oscar Enestad , 20, och Omar Rudberg , 19, med bandet The FO&O i Melodifestivalen 2017 med låten ”Gotta thing about you”. De slutade på en tionde plats i finalen. Robin Bengsson korades som vinnare med låten ”I can’t go on”.

LÄS OCKSÅ Här är deltagarna i Melodifestivalen 2018

LÄS OCKSÅ FO&O går skilda vägar – satsar solo