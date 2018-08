Hollywoodstjärnans skamlösa spritkupp

Blake Livley pressar oss att dricka



1 av 2 | Foto: Magnus Sundholm Blake Lively dricker inte själv men bjuder gärna på ett glas.

NÖJE 25 augusti 2018 05:36

NEW YORK. Flyger in till New York för att göra intervjuer för thrillerkomedin ”A simple favor”.

Men syftet med resan förstörs av Blake Lively.

Den 35-åriga nykteristen förvandlar hela arrangemanget till en smaklös pr-kupp för maken Ryan Reynolds gin.

Ytterst är det George Clooneys fel.

Ända sedan han och kompisen Rande Gerber sålde sitt tequilaföretag Casa Amigo för en miljard dollar försöker andra Hollywoodstjärnor kopiera bedriften.

Ryan Reynolds har köpt Aviation gin, Dan Aykroyd har vodkan Crystal, Walon Goggins (”Tomb raider”) Mulholland distilling som producerar gin, vodka och whiskey.

En plattform för att marknadsföra produkterna saknar kändisarna sannerligen inte.

Däremot är trovärdigheten låg för flera av dem.

Clooney hade inte det problemet. I intervju efter intervju hade han likt en gång Frank Sinatra skämtat om sina alkoholvanor och hur det ibland kunde bli en cocktail för mycket.

Det är något Blake Lively inte ens kommer i närheten av.

Trugar på drycken

Eller som hon själv uttrycker det på intervjuerna nio våningar upp på ett lyxhotell på Manhattan.

– Jag dricker aldrig. Jag är absolutist.

Ändå trugar hon på oss drycken.

– En klunk för varje fråga! ropar hon glatt och hennes sällskap bestående av stylist, makeupartist, personlig assistent, pr-person och agent skrattar som på order.

När jag avböjer tjatar hon.

– Kom igen nu! En klunk klarar du.

Jag försöker vända det, frågar vad hon har för del i det och skämtar om att hon är så bra på att lansera produkten att hon borde få provision.

– Skojar du? Jag får allt, säger hon.

Att filmbolaget går med på det är underligt. Visserligen spelar alkohol en roll i storyn som påminner om ”Gone girl”. Men så stor roll spelar den inte.

Kringgå spektaklet

Kanske har företaget del i försäljningen. Kanske är det uppgjort på förhand. En person med insyn i sponsoravtal spekulerar i att Blake Lively ställt upp för lägre lön i utbyte mot reklamtiden.

Oavsett vilket ställer det till problem för oss som är på plats för att försöka göra ett jobb.

Vi får vår intervjutid beskuren av hennes promotionkupp.

De frågor som ställs för att försöka kringgå spektaklet styr hon bestämt tillbaka på spriten.

Det är minst sagt märkligt, alltihop, och borde skada publiciteten för det som trots allt är en bra film.

Men om syftet bara varit att få ut varumärket har hon lyckats – i alla fall på kort sikt.

Det finns ju med i den här spalten.

