Regalskeppet Vasa blir musikal

Då får ”Vasa – The musical” premiär

TT

Uppdaterad 11.35 | Publicerad 11.24

share-arrow Dela unsave Spara

Historien om regalskeppet Vasa blir musikal nästa år.

Upphovspersoner till den ”Vasa – The musical” är tonsättaren och violinisten Elias Gammelgård samt dirigenten och tonsättaren Simon Bång.

Handlingen kretsar kring Margareta Nilsdotter, hustru till skeppsbyggaren Henrik Hybertsson. När maken dog 1627 tog hon över hans roll som ledare för ett av tidernas största skeppsbyggen och drev det ända fram till den ödesdigra första seglatsen året därpå.

expand-left helskärm Historien om Vasaskeppet blir musikal. Arkivbild.

Huvudrollen som Margareta spelas av Emmi Christensson (”Phantom of the opera”, Les misérables”) och Henrik spelas av Jan Åström (”Sweeney Todd”, ”Little shop of horrors”, ”Kristina från Duvemåla”). I övriga roller syns bland andra Kalle Leander och Andreas Nilsson.

expand-left helskärm Emmi Christensson i Allsång på Skansen 2017

”Vasa – The musical” har premiär i Stockholm hösten 2025. I september i år framförs en kortversion av musikalen på Slottet i Stockholm.