Quincy Jones är död

Producenten blev 91 år

Uppdaterad 10.06 | Publicerad 08.47

Den legendariska musikproducenten Quincy Jones är död, skriver AP.

Han blev 91 år gammal.

Quincy Jones har bland annat jobbat med Michael Jackson och Frank Sinatra.

Musiklegendens publicist, Arnold Robinson, bekräftar dödsfallet och berättar att Quincy Jones dog i sitt hem i Bel Air med familjen vid sin sida.

"I kväll tvingas vi, förkrossade, meddela att vår far och bror Quincy Jones har gått bort. Och även om det är en oerhörd förlust för vår familj hyllar vi hans storslagna liv och gärning och vet att det aldrig kommer att finnas någon som han", skriver familjen i ett uttalande.

Quincy Jones föddes 1933 i South Side Chicago och började sin musikaliska karriär som jazzartist.

Nominerades till flera priser

Under Quincy Jones långa musikkarriär jobbade han med giganter inom musikindustrin så som Michael Jackson, Lionel Richie och Frank Sinatra. 1985 producerade Jones världshiten och välgörenhetslåten ”We are the world” som spelades in av den tillfälliga gruppen USA for Africa.

Jones nominerades 80 gånger till den amerikanska musikpriset Grammy och vann 28 gånger. 1994 tilldelades han Polarpriset.

I över 70 år var Jones yrkesverksam inom musik, film och tv. Vid sju tillfällen har hans filmmusik varit Oscarsnominerad, men varje gång fick han lämna galan utan statyett.

Tidigare i år uppmärksammades Quincys insatser inom filmindustrin när han tilldelades en heders-Oscar. Ett pris som han skulle ta emot under en gala nu i November.

Svenska familjen

Quincy Jones var gift tre gånger och fick sju barn.

Mellan 1967 och 1974 var Quincy Jones gift med svenska Ulla Jones, 78. Tillsammans fick de barnen Martina Jones och Quincy Jones III, 55. Sonen har följt i sin pappas fotspår och jobbar inom musikindustrin. Under namnen QDIII, QD3 och Snoopy är han en välkänd producent och låtskrivare. 2016 var Quincy Jones III en av medlemmarna i svenska idoljuryn.

Tillsammans med modellen Peggy Lipton fick Jones dottern Rashida Jones, 48, som är känd för sina skådespelarinsatser i bland annat ”Parks and recreation” och ”Sunny”.

Quincy Jones blev 91 år.

FAKTA Quincy Jones Född: 1933 i Chicago. Familj: Sju barn, var tidigare gift med bland annat Ulla Andersson, 1967–1974. Sonen Quincy Jones III är musik- och filmproducent och har bland annat suttit i svenska ”Idol”-juryn. Utmärkelser: 28 Grammypriser, en Emmy, en Tony och en heders-Oscar. Fick Polarpriset 1994. Läs mer

