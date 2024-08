Massivt artiststöd för Kamala Harris

Publicerad 18.50

Allt fler artister sluter upp kring den amerikanska presidentkandidaten Kamala Harris.

Nu växer fansens förhoppningar på att Beyoncé eller Taylor Swift – helst båda – ska framträda på demokraternas konvent i Chicago.

Inte sedan Barack Obamas presidentkampanjer har entusiasmen för det amerikanska valet varit högre bland amerikanska skådespelare och artister, konstaterar CNN.

Ariana Grande, Charli XCX och Cardi B hör till dem som snabbt uttryckte sitt stöd, liksom Katy Perry, Kesha, Lizzie och Demi Lovato.

Band som Bon Iver har lovat att uppträda för Harris kampanj och The National hyllade nyligen Kamala Harris på sin spelning under Way Out West i Göteborg, där de döpte om sin klassiska låt om presidentkandidaten John Kerry, ”Mr November”, till ”Madam November”.

expand-left helskärm Presidentkandidaten Kamala Harris och president Joe Biden vinkar till publiken under det demokratiska partiets konvent måndagen den 19 augusti 2024 i Chicago.

Vägrar kommentera

Samtidigt stiger förväntningarna under det pågående konventet i Chicago. John Legend, en demokraternas trotjänare som uppträdde på både 2008 och 2020 års konvent, framträder även i år.

Medverkar gör även ”Seinfeld”-skådespelaren Julia Louis-Dreyfus som leder ett panelsamtal med landets åtta kvinnliga demokratiska guvernörer.

Andra skådespelare som väntas vara på plats i Chicago är Tim Daly, Uzo Aduba, Anthony Anderson, Jon Cryer, Richard Kind och Busy Philipps.

expand-left helskärm

Avgörande svar

Men fansen väntar på att få höra hur de riktigt tunga namnen ska göra – Beyoncé och Taylor Swift. De stöttade båda Biden-Harris 2020, men har envist vägrat kommentera alla rykten om att de ska dyka upp i Chicago.

Beyoncé har redan gett Harris tillåtelse att använda låten ”Freedom” i en valkampanjvideo. Och oavsett om Swift dyker upp på konventet eller inte har grupper av swifties redan själva kraftsamlat för att stötta Harris.

På plats under konventet kan man tillverka ”vänskapsarmband” – något Taylor Swifts fans är kända för att göra.