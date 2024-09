Filip Wolfe Sjunnesson om nya kärleken: ”Vi är väldigt seriösa”

”Strandhotellet”-skådespelaren om Läckberg-succén – och att hänga med Gigi Hadid i New York: ”Hon är supercool”

Publicerad 2024-06-17

I skrivande stund syns han i Camilla Läckbergs tv-såpa ”Strandhotellet”.

Men Filip Wolfe Sjunnesson, 31, jobbade tidigare som fotomodell i New York och lärde då känna Gigi Hadid.

– Hon är supercool, säger han till Aftonbladet.

Nyligen var det premiär för den tredje säsongen av Camilla Läckbergs tv-såpa ”Strandhotellet”. Den 31-årige skådespelaren och tidigare modellen Filip Wolfe Sjunnesson, som tidigare synts i serierna ”Fartblinda” och ”Eagles”, axlar rollen som Sebastian som åker till fiktiva orten Saltsjövik med sin flickvän. Väl där träffar han sin ungdomskärlek varpå problemen hopar sig.

– Inspelningen var superkul, men det var ett väldigt tajt schema och allt spelades in på sju veckor. Det blev nästan som ett kollo. Jag konfirmerades aldrig, men jag kan tänka mig att det kanske är en liknande känsla, säger Filip Wolfe Sjunnesson som träffade Camilla Läckberg under inspelningstiden i Varberg:

– Hon spelar ju en liten roll och var runt och hälsade på alla och sedan var hon med på festen. Camilla är supertrevlig. All respekt till henne.

expand-left helskärm Filip Wolfe Sjunnesson i ”Strandhotellet”

Kritiken mot serien: ”Tittarsiffrorna talar för sig själv”

När den första säsongen av ”Strandhotellet” hade premiär fick den ett minus av Aftonbladet som skrev att den hade ”en nästan osannolikt låg lägstanivå”. Men Filip Wolfe Sjunnesson är inte särskilt brydd över recensionerna.

– Man får ta det för vad det är. Vi spelade in två säsonger på sju veckor. Det är ju en såpa och det är snabba ryck med bara två tagningar. Det är inte heller rättvist att jämföra ”Strandhotellet” med en serie som kanske har spelats in under fyra månader. Jag tycker dessutom tittarsiffrorna talar för sig själv. För mig var det en otroligt fin upplevelse och jag lärde mig massor.

expand-left helskärm chevron-right nästa Filip Wolfe Sjunnesson, Sofia Karemyr, Samuel Fröler och Jenny Ulving McCabe. 1 / 3 Foto: Stefan Jerrevång/TT / TT Nyhetsbyrån

Filip Wolfe Sjunnesson jobbade tidigare som dörrvakt i Stockholm och det var då han upptäcktes av en modellscout.

– Jag var skeptisk till en början, men fick jobb på studs. Det var rätt bra pröjs i jämförelse med dörrvaktslönen så då var jag inte så svårövertalad. Dessutom fick jag resa och några månader senare satt jag på ett flyg till New York. Där blev jag kvar nästan sju år, säger han och fortsätter:

– Det var helt fantastiskt, men jag har en hatkärlek till New York. Det är en enorm frihet och man är så anonym vilket är mäktigt. Men efter ett tag kände jag att det inte fanns någon riktig trygghet där.

expand-left helskärm Filip Wolfe Sjunnesson

Filip Wolfe Sjunnesson jobbade med Gigi Hadid

Modelljobbet beskriver han som stundtals kämpigt.

– Det kunde vara tufft ibland. Det var också innan Metoo och hela den härvan. Även om tjejer har det tuffare i den branschen är det även tufft för killar. Det kunde vara sättet fotograferna pratade med en och agenter som ställde krav på hur man skulle se ut.

Under åren där jobbade Filip Wolfe Sjunnesson bland annat med fotomodellen Gigi Hadid.

– Vi plåtade en kampanj ihop för Versace. Gigi är helt otrolig, superproffsig och trevlig. Hon kändes verkligen genuin och med båda fötterna på jorden. Vi jobbade ihop några gånger och Gigi var väldigt närvarande till skillnad från andra stora kvinnliga modeller som hade en tendens att sväva iväg lite. Men Gigi är supercool.

En annan person som Filip Wolfe Sjunnesson hyllar är Donatella Versace.

– Hon var verkligen helt fantastisk att jobba med.

När det kommer till frågor om privatlivet blir Filip Wolfe Sjunnesson fåordig, men medger att han inte är singel.

– Jag dejtar en tjej, men jag håller det gärna privat. Det är ganska färskt men vi är väldigt seriösa.