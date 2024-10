Är mäklarna i Marbella i själva verket robotar?

I Netflix nya svenska reality finns inga tecken på mänskligt liv

TV-KRÖNIKA. På 90-talet sjöng Beck om hur MTV fick honom att vilja röka crack, och just nu känner jag ungefär likadant för ”Mäklarna i Marbella”.

Netflix nya reality om svenska strebers på den spanska solkusten är det tommaste jag har sett på länge.

Netflix svenska version av ”Love is blind” var utmärkt.

Streamingjättens nya blågula realityserie däremot, är omöjlig att ta sig igenom utan att större delen av ens hjärnceller ger upp, tackar för sig och checkar ut på grund av akut uttråkning. Eftersom den är helt renons på både personligheter och någon som helst känsla av icke-arrangerad verklighet med människor av kött och blod som ibland får för sig att prata om någonting annat än pengar mellan sina tandblekningar.

”Mäklarna i Marbella” är inspirerad av fastighetsmarknadsporr som Bravos ”Million dollar listing"-franchise och Netflix egen ”Selling sunset”, och handlar om de svenska mäklarna på Homerun Brokers, som kränger klonade lyxkåkar i Marbella med omnejd till jätterika personer som – och jag skämtar inte utan citerar – förstår skillnaden på ett premiumobjekt och ett ”premiumobjekt”.

Något som kanske är jättespännande i verkligheten, men här framstår som ett jobb för androider programmerade för att kindpussas, nätverka och värdera alla människor utifrån deras kontakter, ekonomi och fastigheter.

Eric Ebbing

Alla talar i alla fall som robotar och här finns inga samtal som är spontana eller befriade från oskönt skryt eller ens vidrör något icke-monetärt. Inte ens mellan byråns nästan löjligt konflikträdde grundare och vd Eric Ebbing och hans spanska fru, som gnäller så mycket över sin roll i företaget att man undrar varför hon inte bara skaffar sig ett nytt jobb på egna meriter om hon nu är så otroligt överkompetent.

Scener ur ett äktenskap har sällan varit så intetsägande.

Ingen tycks ha brytt sig om att lära sig ett ord spanska och här finns noll nyfikenhet på omgivningarna och den lokala kulturen, så skådeplatsen blir aldrig något annat än en uppsamlingsplats för utländska knösar.

Och här finns ingen som har roligt, eller är rolig. Och det enda spår av humor som existerar är den oavsiktliga som uppstår när ett ungt ”spirituellt” nyförvärv som har ett helt vanligt svenskt namn men vill bli kallad för Kiro Zett och är någon sorts hobbyschaman helt oironiskt proklamerar att Marbella är för ytligt för honom samtidigt som han konstaterar att något av det absolut viktigaste i hans liv är att tjäna pengar.

Man undrar om han är på riktigt. Precis som man undrar vad som är grejen med byråns buffel Robert Bazo, som söker ständig bekräftelse på sin framgång från sin mamma trots att han ser ut att vara en fullvuxen man.

Men ”Mäklarna i Marbella” är en produktion som, likt sina huvudpersoner, är för upptagen med att försöka sälja drömmen om ett jetsetliv i lyx och flärd för att säga eller lägga märke till något som faktiskt skulle kunna vara intressant.

Den stirrar sig blind på hur många badrum de olika villorna som alla ser ut att vara ritade av samma arkitekt har, och det ekar så spektakulärt tomt att man kan känna hur själen liksom lämnar kroppen.

