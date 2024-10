Leon Cotter lämnar Idol – först att bli utröstad av tittarna

Besvikelsen: ”Trodde inte jag skulle åka ut”

Uppdaterad 23.28 | Publicerad 23.00

Leon Cotter blir den första att lämna ”Idol” 2024.

Och han var riktigt besviken efteråt.

– Det känns inte bra alls, absolut inte, säger han.

14 idoler har blivit 13.

I den första lördagsfinalen blev det Leon Cotter, 18, som fick lämna.

– Det känns inte bra alls, absolut inte. Jag mår lite illa. Det finns inte så mycket mer att säga, säger han i sändningen när det står klart att det är han måste lämna tävlingen.

Han ställdes mot Benjamin Löfquist, 27, som också hamnade i botten.

Det blev till slut Leon Cotter som fick lämna.

– Det har varit skitkul, jag är stolt över det jag gjort och önskar att jag kunde få göra det igen, säger han.

”Det lät lite Finlandsfärja”

Temat under kvällen var ”Det här är jag” och Leon Cotter sjöng ”When I was your man” av Bruno Mars.

Men juryn var inte helt nöjda med insatsen.

– Jag kände inte det du sjöng, sa Peg Parnevik, 29 efteråt.

Hon får medhåll av Katia Mosally, 37.

– Det här var fel låtval, det lät lite Finlandsfärja, du är bättre än det här.

När Aftonbladet pratar med Leon Cotter är han missnöjd med deras bedömning.

– Det där de sa om Finlandsfärja håller jag inte med om alls, säger han.

Cotter erkänner att han är besviken.

– Jag trodde inte jag skulle åka ut för jag kände mig så säker den dagen. Det var så himla kul att vara på scenen.

Han beskriver det som att det är ett tumult av känslor just nu.

– Det är mycket samtidigt. Först var det press och adrenalin, sedan var det hopp och sedan var det nere på botten, så allt mixas just nu.

Ska du fortsätta med musik efter det här?

– Absolut. Jag kommer hålla på med musiken hela mitt liv, det är en del av min identitet.

