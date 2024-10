Här är temat för ”Musikhjälpen” 2024

Sänds från Stora torget i Sundsvall den 9–15 december

Publicerad 07.00

Alla har rätt att överleva sin graviditet.

Det är årets tema för ”Musikhjälpen”.

Årets ”Musikhjälpen” sänds från Stora torget i Sundsvall den 9–15 december i P3 på Sveriges Radio och SVT Play. Tre kända programledare blir inlåsta i glasburen på torget för att sända radio och tv dygnet runt i 144 timmar. De får besök av artister och andra kända profiler och syftet är att sprida kunskap och samla in pengar.

Enligt Radiohjälpen dör en kvinna i världen varannan minut kopplat till graviditet och förlossning. Särskilt problematisk är situationen i låg- och medelinkomstländer där tillgången till vård ofta är bristfällig.

”Att säkerställa kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa är grundläggande för individen, familjen men också för hela samhället” säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen i ett pressmeddelande.

Pengarna som samlas in under ”Musikhjälpen” 2024 går till insatser runtom i världen som syftar till att öka tillgången till vård före, under och efter förlossningen. Det kan också handla om att erbjuda säkra aborter, vilket minskar risken för skador och dödsfall.