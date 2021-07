Podden Paparazzi 96: Bennifer är officiellt tillbaks och Drakes heta dejt

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Caitlyn Jenner har bokat en biljett till down under för att vara med i Australiens Celebrity Big Brother, men hur ska det då gå med valet? Jublet över kyssbilderna på JLo och Ben Affleck uteblir från oss, Kanye testar konceptet 'Squatting' i ett omklädningsrum efter förhandslyssningen av nya albumet och vem ÄR 'That Girl'-tjejen egentligen som tagit över TikTok? Vi har absolut inte alla svar, men åsikter finns!

06.12 - Caitlyn Jenner ska vara med i ”Celebrity Big Brother Australia”

11.04 - Ben Affleck och J-Lo har hånglat offentligt

18.26 - Kanye har ockuperat ett omklädningsrum...

22.04 - Camila Cabello har blackface-bakgrundsdansare

31.06 - Snygghetskulturen dödar konsten

37.16 - Den onde och den gode är inte gångbart längre

44.20 - Vem ÄR ”That girl”-tjejen egentligen?

58.50 - Drakes dejt på arenan fångad på bild

helskärm Max och Michelle.

