Sabotage mot ”Masked singer”: Kändisarna avslöjas i förväg

På Wikipedia avslöjades att Lotta Schelin fick lämna ”Masked singer” – redan innan programmet var över.

Andra kändisars Wikipedia-sidor har uppdaterats med uppgifter om att just de gömmer sig bakom maskerna i TV4:s nya succéprogram.

– Vi har sett hur det har börjat ske och vi har en beredskap för om det skulle sprida sig ännu mer och därmed kunna förstöra för ännu fler tittare, säger TV4:s kanaldirektör Fredrik Arefalk.

TV4:s nya succéprogram ”Masked singer” har utsatts för sabotage på nätet. På ett flertal kända svenskars sidor på internetuppslagsverket Wikipedias sajt sprids uppgifter om att allt från komiker och skådespelare till artister och idrottsprofiler gömmer sig bakom maskerna i programmet.

Andra användare av det populära uppslagsverket har flera gånger tvingats radera uppgifterna utifrån att det ännu inte officiellt har bekräftats och för att inte förstöra för programmets tittare.

Så sent som under fredagsförmiddagen uppdaterades Wikipediasidan för svenska ”Masked singer” med namn på samtliga kändisar som påstås dölja sig bakom maskerna. Redan då stod korrekt namn angivet för den som dolde sig bakom Jokerns mask och alltså åkte ut ur tävlingen under fredagskvällen. Dock innehöll den listan också felaktiga namn, enligt uppgifter till Aftonbladet.

– I första hand tycker jag att det är ett fantastiskt kvitto på vilket engagemang programmet skapar. Vi har hela tiden önskat att det skulle bli en gigantisk nationell gissningslek och det här visar att det är precis vad det har blivit. Att folk till och med är inne på olika sajter som Wikipedia och skriver in sina gissningar kan jag inte ha någon synpunk på. För det är ju faktiskt inte något annat än gissningar, säger TV4:s kanaldirektör Fredrik Arefalk.

Redan på fredagsförmiddagen kunde Wikipedia-besökare se att Lotta Schelin dolde sig bakom Jokerns mask, något som tv-tittarna fick se i sändningen under fredagskvällen.

Namnen avslöjade på förhand

Han är däremot mer bekymrad över att namnen på dem som åkt ut i de respektive programmen, Sven Melander, Christina Schollin och nu senast fotbollsstjärnan Lotta Schelin varje vecka spridits innan programmet tagit slut.

Långt innan det stod klart vem som gömde sig under masken förra veckan kunde läsare gå in på ”Masked singers” Wikipedia-sida och läsa att det var Schollin som fick lämna programmet. Och likadant såg det ut i går kväll.

Foto: TV4 Sven Melander doldes under Pingvinens mask.

Foto: TV4 Christina Schollin doldes under Fårets mask.

Foto: TV4 Fotbollsstjärnan Lotta Schelin dolde sig under Jokerns mask i ”Masked singer”.

Anledningen är att programmen är förinspelade. På TV4play och Cmore läggs programmet ut samtidigt som det börjar sändas, men det gör att det går att spola sig fram genom programmet och därmed se vem som tar av sig masken.

– Det är ett bekymmer om det är så att den infon sprids vidare brett och därmed förstör upplevelsen för andra tittare som inte valt att ta reda på resultatet på det viset, säger Fredrik Arefalk.

Foto: Magnus Ragnvid / TV4 Kändispanelen bestående av Felix Herngren, Nour El-Refai, Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren. Med programledaren David Hellenius längst bak.

Till skillnad från andra förinspelade program, som läggs ut på playtjänsterna redan natten före programmen sänds har TV4 med ”Masked singer” valt att vänta med att lägga upp det online tills det börjar sändas i tv. Men det stoppar inte vissa tittare från att gå direkt till slutet av programmet för att få veta vem som åker ut. Och då också sprida namnet på nätet genom att exempelvis uppdatera Wikipedia med den informationen.

– Vi noterade redan förra fredagen att det började ske och vi har en beredskap för om det skulle sprida sig ännu mer.

”Risk att det sprider sig”

Vad innebär den beredskapen?

– Vi gjorde det inte igår kväll, men om vi märker att det här sprider sig så det förstör för ännu fler tittare så kan vi lägga ut den linjära sändningen även på TV4play. Det fungerar då ungefär som en direktsändning, att man inte kan spola framåt. och så får vi lägga ut vod:en (video on demand-versionen, reds anm) 21:30 när programmet har sänts klart.

Hur kommer det sig att ni inte gjorde det redan den här veckan?

– För vi upplevde inte att det var en så massiv effekt förra veckan, men med tanke på hur omtalat och vilken snackis programmet har blivit så finns det en risk att det sprider sig. Så vi kommer utvärdera och känner vi att det här påverkar tittarna i en större utsträckning än det har gjort hittills så kommer vi strypa möjligheten att gå framåt i programmet, säger Fredrik Arefalk.

