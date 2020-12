Sofi Fahrman och Filip Engelbert ska gifta sig

”Att få avsluta 2020 med lyckotårar i ögonen känns fantastiskt”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 14 december 2020 kl. 14.01

Uppdaterad: 14 december 2020 kl. 14.16

Foto: CAROLINA BYRMO Sofi Fahrman och Filip Engelbert på Louise Gottliebs och Gustav Thotts bröllop 2018.

Sofi Fahrman, 41, och Filip Engelbert, 51, har förlovat sig.

För Aftonbladet berättar entreprenören och stilikonen om kärlekslyckan:

”Filip är min person i livet och att få säga JA till hans frieri kändes som det mest självklara jag gjort”, skriver hon i ett sms.

I helgen firade Sofi Fahrman och sambon Filip Engelbert inte bara att de skaffat ny bostad ihop. På Instagram skriver också Fahrman att paret har förlovat sig. Till bilder som visar en rosenfylld blombukett, flyttlådor och ett inramad fotografi av Fahrman och Engelbert somrigt festklädda skriver influencern och författaren:

”Nyinflyttade och nyförlovade. En helg maxad med kärlek och lyckotårar. Filip, jag älskar dig!”

”Att få avsluta 2020 med lyckotårar”

När Aftonbladet når stilikonen och entreprenören via sms och gratulerar till förlovningen berättar hon mer om kärlekslyckan:

”Tackar och bockar för grattis. Befinner mig i en lyckobubbla”, skriver hon och fortsätter:

”Frieriet var symboliskt och fint i samband med inflytten i vår lägenhet. Nu ligger det bra aura i väggarna från start! Och att få avsluta 2020 med lyckotårar i ögonen känns fantastiskt. Filip är min person i livet och att få säga JA till hans frieri kändes som det mest självklara jag gjort.”

Sofi Fahrman blev en av Sveriges första influencers inom mode och livsstil när hon i mitten av 00-talet värvades som modeexpert till Aftonbladet och magasinet Sofis mode lanserades tillsammans med ett tv-program med samma namn. Hon har sedan dess gett ut flera böcker, bland annat romanerna ”Elsas mode”, Elsas värld” och ”Elsas hemlighet” samt livsstilsböcker som ”Bodylicious” och ”Ready for takeoff”. Hon har också ett eget badklädsmärke tillsammans med sin syster Frida Fahrman, 39.

En av Sveriges rikaste

Sofi Fahrman räknas till prinsessan Madeleines närmaste vänner och har under många år bott i New York i USA och Verbier i Schweiz, men är nu tillbaka i Sverige igen. Sedan en tidigare relation har Sofi Fahrman dottern Lily, 7. Hon träffade entreprenören och miljardären Filip Engelbert under ett jobbrelaterat möte 2017. Han grundade sajten Avito, en rysk motsvarighet till Blocket, 2007 och räknas till en av Sveriges rikaste personer.

– Jag gillar att han har ett busigt, varmt och finurligt sätt och ett starkt ”doer”-tänk som tilltalar mig, har Sofi Fahrman tidigare sagt om sin nyblivna fästman till Amelia.

– Men det viktigaste är att han är en man som vill lyfta kvinnor, han gillar kvinnor med girlpower i sig. Det finns inget manligare än män som inte blir rädda för kvinnliga företagare, män som inte skräms av framgång och som inte behöver stå i centrum jämt.

