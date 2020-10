SVT:s panikdrag i ”På spåret” – spelar in två helt nya avsnitt

Hamid Zafar och Frida Boisen ersätts av Thomas Nordegren och Louise Epstein

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 19 oktober 2020

Uppdaterad: 19 oktober 2020

SVT spelar in två helt nya avsnitt av ”På spåret”.

SR-profilerna Thomas Nordegren och Louise Epstein har blixtinkallats och kommer att ersätta den petade Hamid Zafar och tävlingskollegan Frida Boisen.

– Det har varit en intensiv fredag och helg för att lösa det här, säger Christina Hill, programchef på SVT i Göteborg, till den egna kanalen.

SVT kommer under veckan att spela in två helt nya avsnitt av ”På spåret” efter att kanalen förra veckan beslutade att de avsnitt där skoldebattören och politikern Hamid Zafar medverkade inte går att sända. Panikåtgärden kom då det avslöjades att Zafar under flera år skrivit hatiska inlägg om judar och homosexuella på nätet under pseudonym.

Nu har SVT rekryterat ett ersättande lag till den populära tv-tävlingen.

– Det har varit en intensiv fredag och helg för att lösa det här. Nu har vi bestämt att återvändarna Thomas Nordegren och Louise Epstein ska komma in och möta de två lag som tävlade mot Hamid Zafar och Frida Boisen, säger Christina Hill, programchef på SVT i Göteborg till den egna kanalen.

Avsnitten av ”På spåret” där Hamid Zafar och tävlingskollegan Frida Boisen mötte Sanna Lundell och Plura Jonsson respektive Sarah Abadi och Johan Glans, hade redan spelats in. Men efter SVT:s beslut förra veckan kommer tävlingsomgångarna inte längre att sändas. I stället kommer det blixtinkallade laget med Thomas Nordegren och Louise Epstein att få möta de andra två lagen i nya tävlingsomgångar som kommer att spelas in denna vecka.

– De har vänligt nog gått med på att spela om sina matcher så det blir nu att spela in två helt nya program med de här två lagen, säger Christina Hill till SVT.

Det innebär att Frida Boisen, som skulle ha gjort ”På spåret”-debut i duo med Hamid Zafar, nu inte längre kommer att vara med i SVT:s tv-tävling.

– Alla inblandade har varit tillmötesgående och även om det är tråkigt för Frida Boisen så har hon också varit tillmötesgående och förstår läget, säger Hill.

Foto: Mattias Ahlm/ Sveriges Radio Thomas Nordegren och Louise Epstein

