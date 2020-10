Gary Barlow: 90-talet var en dimma

Artisten om nya musiken, Take That och åldrande

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 17 oktober 2020 kl. 20.13

Låtskrivaren och artisten Gary Barlow slog igenom stort med Take That på 90-talet.

Trots den stora framgången längtar han inte tillbaka.

– Jag känner att jag tillbringade hela 90-talet med att oroa mig, säger han.

Artisten och låtskrivaren Gary Barlow, 49, även känd från brittiska pojkbandet Take That och superhiten ”Back for good” är aktuell med en ny singel. Just nu befinner han sig hemma i West Oxfordshire, England där det är det lockdown.

– Jag är lite uttråkad. Jag är verkligen desperat efter åtminstone lite hopp inför nästa år, säger han.

Senaste tiden har han mest rört sig mellan huset och studion.

– Jag känner att jag verkligen har tagit vara på all den här lediga tiden till att skriva och spela in musik.

Foto: Universal music Låtskrivaren och artisten Gary Barlow är aktuell med singeln ”Elita”.

Foto: Universal music Gary Barlow.

I november kommer nya albumet ”Music played by humans” och nyligen släpptes singeln ”Elita” tillsammans med Michael Bublé och Sebastián Yatra. Och bakom låten gömmer sig en svensk.

– Det är Max Martins högra hand Johan Carlsson som har producerat den, berättar han.

90-talet var en dimma

Gary Barlow inledde musikkarriären i pojkbandet Take That i början av 90-talet. Superhiten ”Back for good”, som han även skrivit och producerat, toppade listor världen över. Trots att det var gruppens storhetstid längtar han inte tillbaka i dag.

– Hela 90-talet är lite av en dimma för mig. Jag känner att jag tillbringade hela 90-talet med att oroa mig. Jag ville uppnå en massa saker, och sen när jag gjorde det så ville jag hålla kvar vid det. Jag gick och tänkte hela tiden på att vi var på väg ner för topplistorna, säger han.

Foto: Neil Munns / AP PA Take That 1993. Från vänster: Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Robbie Williams och Jason Orange.

Hörs varje dag

Bandet gjorde comeback 2006. Robbie Williams har kommit och gått under åren. 2014 hoppade Jason Orange av. Förutom Gary Barlow är det Howard Donald och Mark Owen som är kvar i dag. Men bandmedlemmarna hörs nästan dagligen över videosamtal.

– Under pandemin har det varit en livräddning att ses så här. Vi har pratat nästan varje dag, det är kul! Det är lustigt hur man nästan bryr sig om varandra mer nu. Pandemin har påverkat oss alla på så olika sätt, säger Barlow.

Robbie Williams inte är med just nu, men en återförening är inte utesluten.

– Då och då kommer han och gästspelar med oss på en låt eller en turné. Jag tror att det säkert kommer att ske någon gång i framtiden igen, men jag vet inte när. Vissa av oss har småbarn, andra har äldre. Det blir väl av när alla känner sig redo och det är rätt i tiden.

Foto: Patrick Sinkel / AP SCANPIX SWEDEN Take That tar emot pris i Berlin 2012.

Om att åldras

Om bara några månader fyller Gary Barlow 50. Tajmingen är illa tycker han, men själva siffran är inget bekymmer.

– Ålder är ingenting som jag har brytt mig om. Jag har aldrig känt mig begränsad av åldern. Jag har haft en publik som följt mig sedan starten, jag har aldrig känt att jag behöver vinna en ny publik. Musiken och mina barn får mig att känna mig ung.

Hur firar du din stora födelsedag?

– Som det ser ut nu kan jag har sex personer på mitt kalas. Det blir inte mycket till fest. Jag hade planer på att hyra en stor teater i London och hålla en konsert på min födelsedag. Det är en av mina favoritsaker att göra.

