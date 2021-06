Efter bilderna: Kylie Jenner och Travis Scott ryktas vara ett par igen

Höll om varandra på röda mattan

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Travis Scott, Kylie Jenner och dottern Stormi på röda mattan inför välgörenhetsgalan Parsons Benefit Visa mer Foto: Andy Kropa / TT NYHETSBYRÅN

Kylie Jenner och Travis Scott ryktas vara ett par igen.

När Travis Scott nyligen mottog ett pris sa han under sitt tal:

– Frugan, jag älskar dig så mycket.

”Keeping up with the Kardashians”-stjärnan, entreprenören och dollarmiljardären Kylie Jenner, 23, och rapparen Travis Scott, 29, kan ha återförenats.

Stjärnorna åkte nyligen till New York tillsammans med sin treåriga dotter Stormi, där Travis Scott mottog ett pris på en välgörenhetsgala.

Under sitt tal sa han:

– Frugan, jag älskar dig så mycket, skriver People.

En källa säger till tidningen:

– Travis och Kylie var väldigt gulliga och fina mot varandra, höll hand och verkade vara helt tillsammans igen.

Kramas på bilder

På bilderna på röda mattan ser man även hur de håller om varandra, och på Instagram har Kylie Jenner publicerat en bild på dem tillsammans där Travis Scott håller om henne bakifrån.

Bilden har i skrivande stund gillats av fler än 14 miljoner personer, och i kommentarsfältet undrar tusentals om de ska se bilden som ett tecken på att de är tillsammans igen.

Uppfostrar dottern tillsammans

Kylie Jenner och Travis Scott gjorde slut i oktober 2019 efter två år tillsammans, men har fortsatt att vara nära vänner och uppfostrat sin dotter ihop.

– Vi är bästa vänner. Vi båda älskar Stormi och vill hennes bästa, sa Kylie Jenner i en intervju med Harper’s Bazaar om deras relation.

Varken Kylie Jenner eller Travis Scott har bekräftat att de är i en kärleksrelation igen.

Publisert: Publicerad: 19 juni 2021 kl. 15.41

LÄS VIDARE