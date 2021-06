Stjärnorna har intagit slottet

”Ett slags chockterapi”

helskärm Marika Carlsson, Per Andersson, Grynet Molvig, David Lagercrantz och Carola Häggkvist är årets deltagare i "Stjärnorna på slottet". Visa mer Foto: Janne Danielsson/SVT

Efter över ett år av social distansering och ett pausat umgänge är det dags för deltagarna i årets version av ”Stjärnorna på slottet” att öppna sig inför tv-kamerorna.

Per Andersson, Marika Carlsson, Grynet Molvig, David Lagercrantz och Carola Häggkvist är årets stjärnor.

– Det här är ett slags chockterapi in i den nya världen, säger författaren David Lagercrantz.

De fem som på lördagen möttes på Bäckaskog slott utanför Kristianstad inför inspelningen av årets säsong av programmet är komikern och skådespelaren Per Andersson, ståuppkomikern Marika Carlsson , skådespelaren Grynet Molvig , journalisten och författaren David Lagercrantz och artisten Carola Häggkvist .

Årets omgång är den sextonde av den populära programserien, och SVT har redan inför inspelningen flaggat för att den kommande säsongen kommer att bli ”magisk”.

Men att inför tv-kamerorna umgås med en samling mer eller mindre okända människor efter ett år av zoom-möten och social distansering kan vara något av en utmaning – vilket författaren David Lagercrantz, en av seriens deltagare, instämmer i.

– Man kan säga att det är ett slags chockterapi in i den nya världen. I vanliga fall kommer jag ut på turnéer, men nu har jag bara suttit på min kammare och skrivit – och känner mig verkligen lite hudlös. Så det är en social träning av guds nåde att slänga sig in i det här programmet tillsammans med stjärnor som är ”larger than life”, säger han till TT.

Att David Lagercrantz, som beskriver sig själv som folkskygg, tackade ja till att medverka i programmet har också flera orsaker.

– Dels handlar det om min oförmåga att säga nej, men jag blev också väldigt smickrad. Det är inte så ofta man känner sig som en stjärna och så är det ju verkligen ett fint gäng som har samlats. Man får skärpa till sig om man ska hålla måttet, säger han.

Ytterligare en av årets deltagare är artisten Carola Häggkvist, som tillsammans med kollegan Per Andersson har tagit sig till Bäckaskog slott i husbil.

– Vi har haft en jättefin förmiddag, där vi har hunnit heja på alla härliga stjärnor. Den första isen är bruten – vi har skrattat tillsammans och stämningen är superfin, berättar hon.

”Blir ödmjuk”

Carola Häggkvist har tidigare tackat nej till att medverka i programmet, då hon har velat invänta sitt karriärmässiga 40-årsjubileum – som egentligen infaller först nästa år. Men att i dessa tider få möjlighet att intensivt umgås med de andra deltagarna är något hon ser fram emot.

– I vanliga fall kanske man hejar på varandra backstage eller på en premiär, men allt det har ju försvunnit under den här tiden. Nu får vi plötsligt träffas och umgås på det sätt man är van vid – och det är en förmån att få hänga tillsammans så här länge. Att få sitta här en hel vecka är otroligt lärorikt och man blir ödmjuk inför vad andra har gått igenom i sina liv.

Precis som under tidigare säsonger står de enskilda deltagarna i fokus under varsin dag. Carola Häggkvists dag kommer att kretsa kring barns villkor.

– Jag kommer nog att berätta om min adoption och prata om mina erfarenheter kring den. Om längtan efter barn och om hur livet kan vara. Det är skönt att få vara transparent – och det är viktigt, säger hon.

”Stjärnorna på slottet” har premiär på SVT i december.

Fakta "Stjärnorna på slottet" Årets deltagare i programmet är komikern och skådespelaren Per Andersson, ståuppkomikern Marika Carlsson, skådespelaren Grynet Molvig, journalisten och författaren David Lagercrantz samt artisten Carola Häggkvist.

Årets upplaga av ”Stjärnorna på slottet” är den sextonde – och programmen spelas för tredje gången in på Bäckaskog slott utanför Kristianstad.

Även i år är det tv-kocken Tareq Taylor som tillsammans med de fem stjärnorna sätter ihop måltiderna under programserien. Läs mer

