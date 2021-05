”Svensexan”-stjärnan Tawny Kitaen är död

Blev legendarisk i Whitesnakes rockvideos

Publicerad: 08 maj 2021 kl. 17.04

Uppdaterad: 08 maj 2021 kl. 17.50

Foto: AP Tawny Kitaen.

Tawny Kitaen, känd från ”Svensexan”, är död.

Den amerikanska skådespelaren blev 59 år.

Dödsorsaken är ännu okänd.

Den amerikanska skådespelaren Tawny Kitaen är död, 59 år gammal. Det uppger TMZ. Hon är känd från filmer som ”Svensexan”, ”Gwendoline och jakten på Yik Yak” och ”After midnight”. Dödsorsaken är ännu okänd.

Tawny Kitaen började sin karriär i en amerikansk gameshow 1976, "To tell the truth”, men rörde sig snart vidare till filmindustrin som skådespelare. Hon har också setts i ett flertal musikvideos, bland annat i rockbandet Whitesnakes "Is this love” och "Here I go again".

Hon gifte sig med frontfiguren i Whitesnake, David Coverdale, 1989, äktenskapet höll i två år. Tillsammans med exmaken och basebollstjärnan Chuck Finley har hon två döttrar.

Ur filmen ”Playback”.

Hade problem med droger

Förhållandet var stormigt, Finley anklagade den dåvarande hustrun för att ha slagit honom i ansiktet med sina högklackade skor vid upprepade tillfällen. Han ansökte om skilsmässa tre dagar efter händelsen, skriver TMZ.

Tawny Kitaen har en historia av drogproblematik, som hon pratat öppet om i media. Hon dog i Newport Beach i Kalifornien.

Foto: AP Tawny Kitaen med Chuck Finley.

Publicerad: 08 maj 2021 kl. 17.04

