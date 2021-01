Uppgifter: ”Ex on the beach” gör vintersäsong i fjällen

Realityserien spelas in i Åre

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 14 januari 2021 kl. 06.53

De tidigare sandstränderna har nu bytts mot skidbackar.

En ny inspelning av realitysåpan ”Ex on the beach” ska just nu pågå i fjällen, enligt en säker källa.

Detta trots avrådan från att göra resor i onödan.

Pandemin fortsätter att härja i världen och därmed fortsätter även Discovery+ (tidigare Dplay) och produktionsbolaget Meter att tänka kreativt när det kommer till ”Ex on the beach”.

Just nu spelas en vintersäsong av programmet in i fjällen, enligt en säker källa. Närmare bestämt i skidorten Åre. Säsongens deltagare ska ha tagit tåget upp och inspelningen ska vara i full gång, trots avrådan från att göra resor i onödan.

”Vi planerar för en vintersäsong”

Hur produktionen tänkt kring coronarestriktioner och säkerhet under inspelningen är än så länge oklart.

”Vi planerar för en vintersäsong, men kan i nuläget inte ge några ytterligare detaljer”, skriver programmets pressansvariga Mathilde Albinsson i ett mejl till Aftonbladet.

Från Grekland till Steungsund

I höstas flyttades inspelningen av kändisversionen ”Celebrity ex on the beach” plats från Grekland till en lyxvilla i Stenungsund på Västkusten i Sverige.

– Aldrig någonsin har en sommar i Sverige varit lika het, som när våra fantastiska, modiga, ärliga och karismatiska stjärnor samlades i Stenungsund, sa Susanne Söderberg, exekutiv producent för ”Celebrity Ex on the beach” då i ett pressmeddelande.

Foto: Linus Hallsénius/Dplay Ungefär så här brukar det se ut i ”Ex on the beach”.

