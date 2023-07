Lasse Berghagen inlagd på sjukhus med hjärtproblem

Fick göra ballongsprängning

Uppdaterad 18:39 | Publicerad 18:28

Lasse Berghagen, 78, har drabbats av hjärtproblem.

Den folkkäre artisten fick läggas in på sjukhus i helgen.

– Han fick göra en vanlig ballongsprängning, säger dottern Maria Berghagen till Aftonbladet.

Enligt källor till Aftonbladet har den folkkäre artisten Lasse Berghagen, 78, drabbats av hjärtproblem och lades in på sjukhus i helgen.

Lasse Berghagen skulle ha delat ut ett stipendium från Jontefonden imorgon under Visfestivalen i Västervik, men arrangörerna meddelades nyligen om det som inträffat och uppdraget ställdes alltså in med kort varsel. Han skulle även ha blivit hyllad stort vid samma tillfälle och fått sitt namn förevigad i visans walk of fame – Visvägen i Västervik.

”Hållit på i flera vändor med hjärtat”

Aftonbladet har varit i kontakt med Lasse Berghagens dotter Maria Berghagen som är på plats i Västervik i pappa Lasses ställe.

– Pappa har hållit på i flera vändor med hjärtat och han gjorde ju en operation för några år sedan. Han åkte in i lördags då han märkte att något inte var okej. De röntgade honom igår morse och såg att de behövde göra en ballongsprängning där de går in i armen. Så då gjorde de det och sa sedan att han inte behöver komma tillbaka mer, så det får vi hoppas.

Maria Berghagen fortsätter:

– Så det var inget dramatiskt. Men det är ju alltid så när det är saker med hjärtat och han har haft lite känningar och haft ont när han gått. Då han inte känt att det varit hundra så ville han kolla upp det.

Har tidigare berättat om hjärtproblemen

Lasse Berghagen har tidigare berättat om sina hjärtproblem. Allt började för några år sedan när han var i Finland på jobb och kände sig anmärkningsvärt andfådd.

– Jag fick aldrig någon hjärtinfarkt, men man gick in i armen och rensade kärlen. Då konstaterades det att jag hade en klaff som inte fungerade ordentligt. Läkaren sa att jag förr eller senare måste genomgå en operation. Jag sa att de lika kunde göra det på en gång. Jag fick lokalbedövning och så började de, sa Lasse Berghagen 2018 till Aftonbladet och berättade att han var vaken under ingreppet:

– Ja, jag låg och tittade på hjärtat när de opererade. Det kändes bara precis när de gick in i huden, men sedan kände jag ingen smärta. Så nu har jag en liten grisklaff som sitter här. När ingreppet var klart klappade läkaren mig på bröstet och sa ”Stockholm i mitt hjärta”.

Varit aktiv i 50 år

Lasse Berghagen har varit aktiv som artist i över 50 år och i hans digra musikaliska cv märks örhängen som ”En kväll i juni”, ”Stockholm i mitt hjärta”, ”Teddybjörnen Fredriksson” och ”Sträck ut din hand”.

Han har även medverkat i otaliga revyer och musikaler och mellan åren 1994-2003 var han hyllad programledare för ”Allsång på Skansen”.