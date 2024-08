Därför kan kändisar inte låta bli att ha en åsikt

Varumärkesexperten: Viktigt att välja rätt sida snabbt

Publicerad 2023-11-05

160 svenska kändisar har skrivit på uppropet ”Vi kräver” och vill få stopp på Israels bombningar. I USA har ännu fler kändisar skrivit på ”No hostage left behind” för att Hamas ska släppa gisslan.

Båda uppropen kritiseras nu från olika håll – av skilda anledningar.

– Jag tror inte att de här personerna alltid har så stor koll på vad de skriver under på, säger varumärkesexperten Niklas Turner Olovzon.

Bland de 160 som postat uppropet ”Vi kräver” i sociala medier finns flera medlemmar ur familjen Wahlgren-Ingrosso, skådespelare som Peter Haber och Gustaf Skarsgård samt författare som Camilla Läckberg och Mian Lodalen.

Lagercrantz skrev krönika

Eftersom uppropet fokuserade på Israels attacker mot palestinska områden och inte nämnde terrorstämplade Hamas attack mot Israel har det kritiserats av skribenter som Madelaine Levy i Svenska Dagbladet och David Lagercrantz i Expressen.

”Här tycktes det finnas enkla godhetspoäng att vinna. Det enda som behövdes var ett okej på mejlen, och så skulle man få sitt namn i tidningen, och visa att man stod på den rätta sidan. Och herregud, vad kunde gå fel? Vem är inte emot krig och lidande?”, skriver Lagercrantz i sin krönika.

Niklas Turner Olovzon jobbar på kommunikationsbyrån Passion Lab med marknadsanalyser och varumärken. Han säger att grupptryck i sociala medier och konkurrensen om uppmärksamhet och utrymme får kändisar att vilja ta ställning i frågor de kanske inte bottnar i från första början.

– Kändisar håller inte alltid reda på vad alla hashtaggar står för. De ser någon de litar på, beundrar eller gillar bland sina kändiskollegor och så skriver de under någonting. Det blir viktigt att positionera sig med att välja rätt sida och det snabbt, säger han.

”Spegling av egot”

Det amerikanska uppropet ”No hostage left behind” valde att fokusera på den israeliska gisslan som tagits till fånga av Hamas. Där var det kändisar som Madonna, Jerry Seinfeld och Gal Gadot som skrev under och brevet blev hårt kritiserat i sociala medier, då det inte nämnde något om palestiniernas situation.

Många frågade sig också: Vilken nytta gör egentligen kändisars öppna brev och upprop?

– Att haka på upprop till höger och vänster gör väldigt lite skillnad för ditt varumärke. Och det gör samtidigt ganska lite skillnad för samhället. Många ställningstaganden och upprop är i praktiken verkningslösa. Det blir bara en spegling av egot, säger Niklas Turner Olovzon.

Samtidigt kan det finnas en stressfaktor i att ”alla andra” hakar på något och man känner sig tvungen att uttala sig.

– I sociala medier händer saker snabbt, man kan uppleva ett grupptryck som blir väldigt svårt att stå emot. Det kanske inte ens är sina följare man riktar sig till utan man känner att man kommer att hamna utanför. Kändisarna vill hålla sig väl med andra kändisar inom samma krets.

Davidson skämtade

Nu driver många med kändisarnas benägenhet att uttala sig i politiska frågor. Komikern Pete Davidson skämtade om fenomenet i sin öppningsmonolog i ett avsnitt av ”Saturday night live” häromveckan:

”Vi har sett hemska bilder och hört vidriga berättelser från Israel och Gaza. Jag vet vad ni tänker, vem vore mer lämplig att kommentera det än Pete Davidson?”.

Skämttidningen The Onion har även publicerat en artikel med rubriken ”Kändisar skriver under öppet brev där de deklarerar att de tänker skriva under ett öppet brev”.

– Det man skulle vilja efterlysa är äkta engagemang. Det vore befriande med kändisar som tar ställning och jobbar långsiktigt med en fråga de brinner för, säger Niklas Turner Olovzon.