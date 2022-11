Finalen av ”Idol” 2022 – så här ser den stjärnspäckade kvällen ut

Publicerad: I dag 17.18 Uppdaterad: Mindre än 2 tim sedan

Svenska stjärnor, internationella artister och specialskrivna låtar.

Och i centrum står såklart finalisterna Nike Sellmar och Albin Tingwall.

Här är allt om ”Idol”-finalen 2022.

Snart vet vi vem som vinner ”Idol” 2022.

De två idolerna Nike Sellmar, 27, och Albin Tingwall, 19, gör under fredagen upp om vinsten i Tele2 arena, Stockholm.

Vad kommer idolerna att sjunga för låtar i finalen?

Idolerna kommer att sjunga tre låtar var. Den första är en låt de har valt helt själva, den andra är en valfri låt som de sjungit tidigare under säsongen, och den tredje är en helt ny, specialskriven låt just för ”Idol”-finalisterna. Så här ser låtlistan ut:

Nike Sellmar:

Eget val: ”Happier than ever” av Billie Eilish

Best of: ”Make you feel my love” av Bob Dylan

Vinnarlåt: ”Anything you say”

Albin Tingwall:

Eget val: ”Falling” av Harry Styles

Best of: ”It must have been love” av Roxette

Vinnarlåt: ”Anything you say”

helskärm Albin Tingwall och Nike Sellmar

Vilka artister uppträder i finalen av ”Idol” 2022?

Det blir en stjärnspäckad afton. De svenska artisterna Benjamin Ingrosso, 25, och Miss Li, 40, kommer att uppträda.

Dessutom får finalen internationellt besök i form av den amerikanska ”We don’t talk anymore”-sångaren Charlie Puth, 30, samt Eurovision-artisten Rosa Linn, 22.

”Idol”-finalen sänds på TV4 och på TV4 play, fredagen den 25 november klockan 20.00.