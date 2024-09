Disneys nya film ”Önskan” en megaflopp

Publicerad 2023-11-28

Disneys nya satsning har blivit en flopp.

Enligt TMZ ska filmen ”Önskan” vara ett riktigt pengafiasko.

Ännu en gång har Disneys storsatsning floppat.

Förra året gick ”En annorlunda värld” upp på biosalongerna. Den lyckades inte nå samma framgångar som Disneys tidigare filmer ”Coco” och ”Encanto”.

Och nu är det dags för ännu ett fiasko.

Har fått bra recensioner

Enligt TMZ har ”Önskan” (i original ”Wish”) dragit in 300 miljoner kronor under den fem dagar långa Thanksgiving-helgen. Enligt källor till TMZ hade Disney hoppats på 430 till 480 miljoner kronor under samma period.

Då ”Önskan” har fått bra recensioner både från publik och recensenter är slutresultatet något överraskande för filmbolaget.

Även den nya ”Indiana Jones”-filmen och ”Marvel” har gått dåligt, vilket gör detta till ett tung bakslag för Disney, skriver TMZ.

”Önskan” har svensk biopremiär den 8 december. De svenska rösterna görs av bland annat Peter Jöback och Daniela Rathana.