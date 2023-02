Christina Schollin om kärlekslivet efter olyckan: ”Blomstrar”

Fallet som fick huset i Spanien att ligga ute till försäljning

Christina Schollin föll i trappan och bröt sitt ben på tre ställen.

Men olyckan har lett till ökad lycka i äktenskapet med mannen Hans Wahlgren.

– Han har lärt sig laga mat, säger hon.

I december var Christina Schollin, 85, med om en olycka. Hon föll i trappan i sitt hus i Spanien och bröt benet på tre ställen. I dag har hon ett brått på ankeln samt åtta skruvar och en platta inopererat.

Men det finns lite tur i oturen. Christinas man, Hans Wahlgren, 85, har nämligen tagit sig an ett stort uppdrag.

– Han jobbar väldigt bra inom hemtjänsten kan jag säga. Han har lärt sig laga mat, säger Christina Schollin.

– Det är jättelyxigt att bli uppassad på så sätt, men jag längtar efter att inte behöva be om hjälp.

helskärm Christina Schollin.

helskärm Christina Schollin är med serien ”Thunder in my heart”.

Aktuell i ny tv-serie och film

Christina Schollin har lagt sina teaterskor på hyllan, men skådespelarskorna är fortfarande på. Senare i vår kommer vi se henne i den nya säsongen av Amy Deasismonts serie ”Thunder in my heart”.

Hon avslöjar även att hon spelat in en film.

– Det kommer säkert att avslöjas alldeles snart. Jag har bara en liten roll, precis som jag har i tv-serien, det är ju inga huvudroller. Men det är roligt att fortfarande vara med säger Christina.

helskärm Christina Schollin.

Christina Schollin sätter plus på...

Hälsan

– Hälsan väldigt bra, det är den här foten. Men det ska bli bättre.

Hur ska du göra för att det ska bli bättre?

– Jag ska flyga till Spanien och där kommer jag att rehabilitera mig fortsatt. Där är det sol, värme och ljus och det har jag saknat. Vi är inte vana vid att bo i Sverige på vinterhalvåret, men det har jag varit tvungen till nu. Jag längtar efter ljus sol och värme och kunna fortsätta rehabilitera foten.

Kärlekslivet

– Kärleksliv går ju alltid upp och ner som ni alla vet, men just nu är kärlekslivet på topp så till vida att jag har en enorm kärlek för min man som ställer upp och har ställt upp enda sedan den här (olyckan reds. anm.). Vi lovade varandra nöd och lust för 60 år sedan, och just nu prövas vi i nöden och det blomstrar kärlekslivet. Jag älskar honom och älskar det han gör för mig just nu.

Pikar kärlekslivet?

– Kärlekslivet pikar just nu, ja.

helskärm Christina Schollin.

Ekonomin

– Vi har en massa utgifter men jag jobbar ju som influencer nu när jag inte står på scen eller inte är med på tv. Men jag är ju faktiskt fortfarande aktiv. Jag kommer i den här tv-serien och sen så har jag varit med i en film, vilket är hemligt än så länge. Men jag har slutat stå på Dramatens stora scen och spela ”Macbeth”. Det var skönt att jag hann klara av det.

– Så jag har ju lite jobb, och så jobbar jag som influencer och kan dela ut väldigt bra erbjudanden till mina följare som är väldigt många på Instagram. Det är roligt. Det dräller in lite pengar.

Vad är det för utgifter?

– Som alla som har en villa, tak som ska repareras och allting sånt där och löpande utgifter. Det är en massa olika saker och sen kommer vi faktiskt att byta boende i Spanien, så vi söker en enplans lägenhet och de är inte billiga. Så vi får se. Vi har vårt hus ute till försäljning nere i Spanien så allting får ha sin gång. Men det kommer att ske ett byte.

Karriären

– Alltså min karriär det senaste året toppades ju faktiskt med att jag stod på Dramaten och spelade drottningen i ”Macbeth” och det är det häftigaste och mest fantastiska jag har gjort under hela min karriär, på en teater scen.

– Och så gjorde jag ju då en tv-serie och en film förra året, finns ingenting som toppar det. Det blir en femma.

Framtidsplanerna:

– Mina framtidsplaner är diffusa. Jag väntar på nya anbud för än så länge är jag fortfarande kapabel att ta mig an nya utmaningar. Jag gillar utmaningar i livet. Så vi får se vad som händer, men jag tror och hoppas att det kommer bli ett fantastiskt nytt år. Bara jag blir av med värken och kan börja gå igen så kommer allt att bl jättejättebra.

