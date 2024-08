Alfred Svensson om karriären: ”Vill inte låta skrytig”

Komikern sätter plus på livet

Publicerad 2024-02-15

Alfred Svensson är ny programledare i ”Smartare än en femteklassare”.

När han ger betyg på livet får karriären högt – men hälsan sämre.

– Jag står faktiskt just nu utanför Danderyds sjukhus och ska träffa en läkare, säger han.

Komikern och skådespelaren Alfred Svensson, 32, är programledare för första gången i ”Smartare än en femteklassare”, ihop med kollegan Klas Eriksson.

Hur var det att prova på rollen som programledare?

– Det var kanon, jag kände mig bekväm trots att det var första gången. Att programleda är inget jag egentligen tänkt på innan, så det var roligt att testa. Jag är verkligen stolt över vår insats, säger Alfred Svensson.

Vad var svårast?

– Det var väldigt mycket multitasking, särskilt om man jämför med teater eller tv. Vi spelade in tre avsnitt per dag så det var mycket text att lära in. Att hålla energin uppe och ständigt leverera är en utmaning, men otroligt kul!

”Smartare än en femteklassare” sänds på Kanal 5 på torsdagar kl 20.

expand-left helskärm Klas Eriksson och Alfred Svensson i ”Smartare än en femteklassare”

Här är Alfred Svenssons betyg på livet...

Karriären

– Hmm, den var svår, jag tänkte först säga en femma, men man vill inte låta skrytig... Det blir en fyra! Jag har många roliga projekt just nu, som vår scenshow ”Leif och Billy”. Det är det roligaste projekt jag gjort i mitt liv tror jag.

Varför det?

– Publikkontakten är fantastisk och ger verkligen energi. Jag och Klas har också så himla roligt tillsammans.

expand-left helskärm Alfred Svensson.

Kärlekslivet

– Det är en garanterad femma!

Härligt, berätta mer!

– Jag gifte mig i september och lever lyckligare än någonsin med min fru Helen, det är helt underbart. Det finns inget jag någonsin varit så säker på som att jag vill vara med henne i resten av mitt liv.

Foto: Warner Bros. Discovery

Hälsa

– Det blir en tvåa i nuläget.. Jag står faktiskt just nu utanför Danderyds sjukhus och ska träffa en läkare för att jag har haft så jäkla ont i magen ett tag.

Usch då, det låter inte så bra?

– Nej haha, nu blev det lite dramatiskt kanske, jag är inte orolig för att det ska vara något allvarligt vill jag tillägga. Det är med största sannolikhet bara vanliga hederliga stressymptom. Jag har jobbat mycket senaste tiden och då är det lätt att det märks av i kroppen.

Hade betyget blivit högre annars?

– Absolut! Det är bara den grejen som drog ner. Annars är jag i bättre form än någonsin, jag har börjat träna regelbundet för första gången i mitt liv och mår väldigt bra av det.

expand-left helskärm Leif och Billy, eller Klas Eriksson och Alfred Svensson på senaste Kristallengalan. Arkivbild.

Ekonomin

– Oj den är svår... Här skulle man kunna bli skrytsam igen. Men jag ger det en fyra. Enligt min standard alltså, det är inte så att jag är rik på något sätt överhuvudtaget. Men det rullar på bra med projekt och showen, så jag är nöjd!

Framtiden

– En fyra igen tror jag. Eller gud, en femma kanske? Vad sätter andra på framtiden? Jag kanske sätter helt galna plus på livet nu, haha. Men just på grund av mina stressymptom som jag nämnde innan så blir det en fyra, annars hade det varit en femma.

Har du någon speciell dröm i framtiden?

– Jag hade velat skriva och göra mitt helt egna dramaprojekt, det är en dröm jag vill förverkliga nån dag.

expand-left helskärm Billy (Alfred Svensson) och Leif (Klas Eriksson).